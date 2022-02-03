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Süper bilgisayar tespit etti! Bulaşma hızı ürküttü

03.02.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni ortaya çıkan omicron mutasyonu herkesi endişelendirdi. Yapılan araştırmalar sonucunda omicron mutasyonunun karşılıklı konuşan kişiler sırasında maske takanların enfekte olma riskinin maske takmayanlara göre yüzde 75 daha düşük olduğu açıklandı.

Süper bilgisayar tespit etti! Bulaşma hızı ürküttü

Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Fukagu'nun yaptığı Covid-19 simülasyonu, 15 dakikalık ve 50 santimetre mesafeden yapılan konuşmalar sırasında Omicron mutasyonundan enfekte olma riskinin, maske takan kişilerde yaklaşık yüzde 75 daha düşük olduğunu ortaya koydu.

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“VİRÜS DAMLACIK YOLUYLA YAYILIYOR”

Japonya'daki RIKEN Ulusal Araştırma Enstitüsü'nden bir ekip tarafından yapılan çalışma kapsamında Omicron mutasyonunun geçmiş küme enfeksiyonlarını mercek altına alan Fukagu, virüsün damlacık yoluyla yayılışına dair bir simülasyon ortaya koydu.”

“MASKESİZ 15 DAKİKADA BULAŞIYOR”

Yapılan 50 santimetre mesafeden maskesiz olarak 15 dakika süreyle konuşulduğunda virüsün yüzde 100 enfekte ettiği sonucuna varan Fukagu, maske takıldığında ise aynı riski yüzde 14 olarak belirlendi. Maskesiz olarak 1 metre mesafeden yapılan konuşmalarda virüsün bulaşma riski yüzde 60 olarak tespit edilirken, maske takıldığında ise aynı mesafeden enfeksiyon kapma riski yüzde 0 olarak kayda geçti.

“SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLMELİ”

Araştırmacılar, Covid-19 için sosyal mesafeyi korumaya devam edilmesi gerekildiğini söyledi. Maske ve mesafe kuralları ile okul ve kamusal alanlar gibi kalabalık yerlerde vaka artışının önlenebileceğine dikkat çektiler.

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Covid-19 bulaşma riski için kapalı mekanlarda yapılan konuşmaların kısa tutulması gerekildiği, mekanın havalandırmasının iyi çalışmasının damlacık yoluyla bulaşma riskini çok daha fazla azalttığını bildirildi.

OMİCRON 70 KAT DAHA HIZLI ÇOĞALIYOR

Bilim insanları yapılan araştırmalar sonucunda Omicron ve Delta karşılaştırarak Omicron'un hava yollarında Delta'dan 70 kat daha hızlı çoğaldığını belirlemişti.

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Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan araştırmada yeni varyantın akciğerlerde Delta'ya kıyasla 10 kat daha yavaş çoğaldığı bilgisine ulaşıldı.

Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğaldığını inceleyen bilim insanları bu sonuçların Omicron'un neden çok bulaşıcı ancak daha hafif bir hastalığa neden olduğunu açıkladığı görüşünde.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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