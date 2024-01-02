Süper Kupa krizi sonrası paylaşımı gündem olmuştu! Tanju Özcan hakkında soruşturma... "Türk milleti olarak biz ezik miyiz?"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında başkent Riyad'da gerçekleşmesi planlanan Süper Kupa finali, Atatürk görselinin bulunduğu tişört, "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankart ve posterlere izin verilmemesi nedeniyle oynanamamıştı. Tanju Özcan'ın kriz sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma açıldı.

"PİŞMAN DEĞİLİM, KİMSE ATATÜRK'E SAYGISIZLIK YAPAMAZ"

Gelişme sonrası sosyal medyadan ilk açıklamasını yapan Özcan, "Gerçekten akıl tutulması yaşanıyor. Türk Milleti olarak biz ezik miyiz? Katil Suud Rejimi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun manevi hatırasına saygısızlık yapılıyor, biz buna tepki gösterdik diye, soruşturma geçiriyoruz. Pişman değilim, kimse Türk Milleti’nin kırmızı çizgisi olan Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık yapamaz. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Özcan'ın soruşturmaya neden olan paylaşımı:







