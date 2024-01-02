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Süper Kupa krizi sonrası paylaşımı gündem olmuştu! Tanju Özcan hakkında soruşturma... "Türk milleti olarak biz ezik miyiz?"

02.01.2024 12:00 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizi sonrası tepki gösteren isimlerden biri de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dı. Sosyal medyadaki provokatif paylaşımlar nedeniyle çok sayıda kişi gözaltına alınırken Özcan hakkında da "Çöl faresi bedeviler" ifadesini kullandığı ve sosyal medyada gündem olan paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Özcan'dan ilk açıklama geldi.

Süper Kupa krizi sonrası paylaşımı gündem olmuştu! Tanju Özcan hakkında soruşturma... "Türk milleti olarak biz ezik miyiz?"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında başkent Riyad'da gerçekleşmesi planlanan Süper Kupa finali, Atatürk görselinin bulunduğu tişört, "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankart ve posterlere izin verilmemesi nedeniyle oynanamamıştı. Tanju Özcan'ın kriz sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma açıldı.

"PİŞMAN DEĞİLİM, KİMSE ATATÜRK'E SAYGISIZLIK YAPAMAZ"

Gelişme sonrası sosyal medyadan ilk açıklamasını yapan Özcan, "Gerçekten akıl tutulması yaşanıyor. Türk Milleti olarak biz ezik miyiz? Katil Suud Rejimi tarafından, Türkiye Cumhuriyeti kurucusunun manevi hatırasına saygısızlık yapılıyor, biz buna tepki gösterdik diye, soruşturma geçiriyoruz. Pişman değilim, kimse Türk Milleti’nin kırmızı çizgisi olan Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık yapamaz. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Özcan'ın soruşturmaya neden olan paylaşımı:

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Tanju Özcan
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