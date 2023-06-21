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Süpermarket cinayetinde dehşete düşüren 'büyü' sözleri! "Senin oğlunu cinlere kurban verdim"

21.06.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 2019 yılında Mustafa Ş., oğlu Batuhan'ı komşuları Belfun Doğramacı'nın kullandığı otomobilin yaptığı kazada kaybetmişti. Bunun üzerine Mustafa Ş. ile Belfun Doğramacı arasında husumet başladı. Şubat ayında Belfun Doğramacı, eşiyle süpermarkette alışveriş yaparlarken Mustafa Ş. silahlı saldırısı sonucu öldü. Mustafa Ş.'nin yargılamasına tanık olarak katılan D. Y.'nin mahkemede anlattığı, Belfun Doğramacı'nın büyü ile uğraştığı iddiası şok etkisi yarattı.

Süpermarket cinayetinde dehşete düşüren 'büyü' sözleri! "Senin oğlunu cinlere kurban verdim"

Oğlunun ölümüne neden olan trafik kazasıyla başlayan husumet yıllar sonra devam etti, bir kez daha kan döküldü. Süpermarkette eşiyle alışveriş yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda ölen Belfun Doğramacı'nın büyü ile uğraştığı ve kazada yaralandıktan sonra hastanede tedavi görürken ziyaretine gelen Mustafa Ş.'ye "Senin oğlunu cinlere kurban verdiğim" dediği iddiası dehşete düşürdü.

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MARKETTE EŞİYLE ALIŞVERİŞ YAPARKEN SALDIRDI

22 Şubat 2022’de Yenikent Mahallesi’ndeki bir süpermarkette alışveriş yapan evli çift, Mustafa Ş.’nin silahlı saldırısına uğramış, Belfun Doğramacı kalbinden, eşi Sevda Doğramacı (38) ise kolundan vurulmuştu. Yaralılardan Belfun Doğramacı hayatını kaybetmiş, şüpheli Mustafa Ş. tutuklanmıştı.

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HUSUMET O KAZAYLA BAŞLAMIŞ

Olayın ardından öldürülen Belfun Doğramacı ile Mustafa Ş.’nin komşu oldukları, 2019 yılında Mustafa Ş.’nin oğlu Batuhan’ın (18) Belfun Doğramacı’nın kullandığı otomobilin kaza yapması neticesinde hayatını kaybettiği ve ikili arasında bu sebeple husumet başladığı ortaya çıkmıştı.

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"BÜYÜ İLE UĞRAŞTIĞI İÇİN GÖRÜŞMESİNİ İSTEMİYORDU"

Tutuklu sanık Mustafa Ş.’nin Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ş., taraf avukatları ve tanık D.Y. katıldı.

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Olaya ilişkin bildiklerini anlatan D.Y. şöyle konuştu:

"Sanık Mustafa aile dostumuzdur. Belfun büyü ile uğraşıyordu, bu sebeple Mustafa oğlu Batuhan’ın onunla görüşmesini istemiyordu. Belfun, Antalya’ya tatile gideceği zaman Batuhan’ı da yanında götürmek istiyordu ancak Mustafa izin vermiyordu. Antalya dönüş yolunda meydana gelen kazada Batuhan hayatını kaybetmiş, Belfun ise yaralı kurtulmuştu.

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HASTANEDE ZİYARET ETTİK, "SENİN OĞLUNU CİNLERE KURBAN VERDİM" DEDİ

Mustafa ile hastaneye Belfun’u ziyarete gittik. Belfun Mustafa’ya, ’Senin oğlunu cinlere kurban verdim’ dedi. Belfun 1.5 yıl beden aşağısının tutmadığını söyledi. 1.5 yıl boyunca Mustafa ile onu hastaneye getirip götürdük ancak daha sonra yürüyebildiğini öğrendik. Bir süre sonra kaza yaptığı aracın aynısını alarak mahallede yüksek sesli müzikle geziyordu."

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Söz verilen sanık ise beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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(İHA)

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