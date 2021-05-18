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Süpersonik jetler geri dönüyor! Her noktaya en fazla 4 saatte gidecek

18.05.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD merkezli Boom Supersonic firması süpersonik uçakları geri döndürmeyi hedefliyor. Şirketin geliştirdiği Mach 2.2 isimli jet ile dünyadaki herhangi bir noktaya gitmek maksimum 4 saat sürecek. Üstelik Mach 2.2'nin bilet fiyatları da çok uçuk olmayacak gibi görünüyor.

Süpersonik jetler geri dönüyor! Her noktaya en fazla 4 saatte gidecek

Süpersonik jetler denildiğinde akla gelen modellerden biri Concorde oluyor. 1969'dan 2003'e kadar uçan İngiliz-Fransız üretimi yolcu uçağı, istenilen yere oldukça hızlı bir şekilde varılmasını mümkün kılıyordu. Şimdi ise ABD merkezli bir şirket, yaklaşık yirmi yıl önce Concorde'un emekli olmasıyla ölen süpersonik jet rüyasını yeniden canlandırmak istiyor.

EN FAZLA 4 SAATTE İSTENİLEN YERE GİDİLECEK

ABD basınında yer alan bir habere göre, Boom Supersonic isimli bir şirket Mach 2.2 adını taşıyan bir jet geliştirdi. Jet, oldukça dikkat çekici bir detaya sahip. Zira jetin dünyanın herhangi bir yerine maksimum dört saat içinde gitmesi mümkün olacak. Bunun için ise çok yüksek bilet ücretleri ödemek gerekmeyecek.

Mach 2.2

BİNLERCE DOLAR ÖDEMEK YOK

Aktarılanlara göre Mach 2.2 ile dünyanın herhangi bir yerine, en fazla dört saat içinde ulaşmak için 100 dolar vermek yeterli olacak. Bu noktada hatırlatalım; Concorde ile uçmak için binlerce dolarlık bir ödeme yapmak gerekiyordu.

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2026 YILINI BEKLEMEK GEREKECEK

"Ya başarısız oluruz ya da dünyayı değiştiririz" diyen Boom Supersonic'in CEO'su Blake Scholl'a göre Mach 2.2 2026'da uçuşa hazır hale gelecek.

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