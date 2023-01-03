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  4. Şüphe üzerine durduruldu, mahalleli anbean kaydetti! Diyarbakır'daki görüntüler gündem oldu: Orantısız güç uygulayan polisler açığa alındı

Şüphe üzerine durduruldu, mahalleli anbean kaydetti! Diyarbakır'daki görüntüler gündem oldu: Orantısız güç uygulayan polisler açığa alındı

03.01.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde sokakta çekilen görüntüler sosyal medyanın da gündemine girdi. Olayla ilgili valilikten de açıklama geldi. Valiliğin açıklamasına göre şüphelenilerek durdurulan E. E.'nin arka cebinde bıçak olduğu anlaşıldı. Bıçak ele geçirilmeye çalışılırken E. E. kolluk görevlerine saldırgan tavırlar gösterdi, kolluk görevlisinin parmağı kesildi. Bu sırada E. E.'ye orantısız güç uygulayan 2 polis açığa alınırken soruşturma başlatıldı.

Şüphe üzerine durduruldu, mahalleli anbean kaydetti! Diyarbakır'daki görüntüler gündem oldu: Orantısız güç uygulayan polisler açığa alındı

Diyarbakır’da 'polis şiddeti' başlığıyla bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yayınlanan görüntüler üzerine Valilikten açıklama yapıldı.

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ARKA CEBİNDEN BIÇAK ÇIKTI

Açıklamada, 14 Aralık 2022’de saat 18.00 sıralarında Bağlar ilçesindeki ‘Narko Alan’ uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan E.E.’nin yapılan kaba üst aramasında, pantolonunun arka cebinde bıçak olduğu anlaşıldığı belirtildi.

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KOLLUK GÖREVLİSİNİN PARMAĞI KESİLDİ

Bıçağın ele geçirilmeye çalışıldığı sırada, E.E.’nin kolluk görevlilerine saldırgan tavırlar göstererek mukavemette bulunduğu ifade edildi.

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Ayrıca bir kolluk görevlisinin parmağının kesildiği dile getirildi.

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O PERSONELLER AÇIĞA ALINDI

Öte yandan E.E.’nin kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personelin de açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

(DHA)

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