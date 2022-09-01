Sürekli olarak tekrarlanıyorsa hemen doktora başvurun! Gırtlak kanserinin büyük belirtisi

Kanserde erken teşhis çok büyük önem taşıyor. Hastalığın seyrini değiştiren erken teşhis ve doğru tedavi hayatın kurtulmasını sağlayabiliyor. Kanseri erken teşhis etmek için belirtilere dikkat etmek gerekiyor. Son yıllarda sigara kullanımının da artışıyla daha sık görülen gırtlak kanseri baş ve boyun kanserleri arasında en yaygın görülen kanser türüdür. Tüm yaşamı etkileyen gırtlak kanserinin belirtileri günlük rahatsızlıklarla karıştırılmaktadır. Gırtlak kanserinin ilerleyişi çok hızlı olduğundan erken evrede tespit edilmesi ve tedavi sürecinin bir an önce başlatılması, tedavi başarısının ve hastanın yaşam kalitesinin artırılması açılarından oldukça önemlidir.

GIRTLAK KANSERİ BELİRTİLERİ

Ses kısıklığı

Nefes darlığı

Yutma güçlüğü

Boyunda yara ve ağrı

Boyun bölgesinde ele gelen şişlik

Kulak ağrıları

Öksürük

İştahsızlık ve kilo kaybı

Kanlı tükürük ve balgam

Boğazda takılma hissi

GIRTLAK KANSERİ NEDENLERİ NELERDİR?

Alkol ve tütün ürünlerinin kullanımı: Gırtlak kanserine yakalanma konusunda birinci derece risk faktörü, sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımıdır. Yapılan araştırmalara bakıldığında larinks kanseri teşhisi alan hastaların yaklaşık %90'ında tütün mamullerinin kullanımı söz konusudur. Tütün ürünleri ne kadar uzun süre kullanılmışsa, hastalığa yakalanma riski de o denli yükselir. Aşırı alkol kullanımı veya tütün ürünlerine ek olarak alkol kullanımı da gırtlak kanserine yakalanma riskini artıran etkenler arasındadır. Bu risk faktörleri yalnızca larinks kanseri için değil tüm baş ve boyun kanserleri için risk teşkil eder.

Beslenme düzenine ilişkin sorunlar: Sağlıksız ve dengesiz beslenme düzeninin uzun süre devam ettirilmesi, özellikle de meyve ve sebzelerin yeterince tüketilmemesi tüm kanser türlerine ve dolayısıyla gırtlak kanserine yakalanma konusunda risk faktörü oluşturur.

Yaş ve cinsiyet: Birçok kanser türünde olduğu gibi larinks kanserinde de 60 yaş ve üzerindeki bireyler hastalığa yakalanma konusunda daha büyük bir risk altındadır. Buna ek olarak erkek bireylerde gırtlak kanserine yakalanma olasılığı kadınlara oranla 5 kat daha yüksektir.

Kimyasal maddelere maruz kalma: Yaptığı iş ve bulunduğu ortam gereğince nikel, asbest, sülfürik asit gibi kimyasal maddelere sürekli olarak maruz kalan, özellikle de boya veya petrol sanayisinde çalışan bireylerde gırtlak kanserine yakalanma riski önemli ölçüde artar.



