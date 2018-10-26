Suriye sınır kapısının açılması Ürdün'de özel sektörü umutlandırdı

Ebu Vişah, kaybettikleri pazar payını geri kazanmak için kaliteli ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunmaları ve çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Ürdün İhracatçılar Kooperatifi Başkanı Ömer Ebu Vişah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdünlü şirketlerin ve ihracatçıların, sınır kapısının kapalı olduğu dönemde Suriye, Lübnan, Türkiye ve Avrupa'daki önemli pazarları ve birçok müşteriyi kaybettiğini söyledi.

Suriye ile Ürdün arasında ticaret ve turizm konusunda hayati öneme sahip sınır kapısının açılması, Ürdün ekonomisinin eski günlerine dönmesi için büyük umut olarak görülüyor.

Ürdün'deki özel sektör temsilcileri, yaklaşık 3 yıldır kapalı olan sınır kapısının açılmasıyla Suriye, Lübnan, Türkiye ve oradan da Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ve ithalatın artmasını bekliyor.

RİHAM ALİ - Ürdün ile Suriye arasındaki Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nın yaklaşık 10 gün önce yeniden açılması Ürdün'de ticareti hareketlendirdi, Suriye'ye giden yollar araç ve tüccarlarla doldu.

Kara yoluyla ihracatın yeniden başlamasıyla ihracatçıların masrafının deniz ve hava yoluyla yapılan ihracata kıyasla en az 3 kat azalacağını belirten Ebu Vişah, Suriye'ye ve Suriye üzerinden diğer ülkelere ihraç edilen en önemli ürünler arasında mühendislik ekipmanları, alüminyum, ilaç, plastik ve diğer gıda maddelerinin yer aldığını aktardı.

- Kamyonlar yüklenmeyi bekliyor

Ürdün Kamyoncular Sendikası Başkanı Muhammed Hayr ed-Davud da nakliye işlerinin Suriye'ye ve onun üzerinden Lübnan, Türkiye ve Avrupa'ya yeniden başlamasına hazırlık çerçevesinde 5 bin kamyonun sektörde hizmete alındığını aktardı.

Davud, kamyonların yüklenmeyi beklediğini, ilk aşamada sebze ve meyve ihracatının ağırlık kazanmasını öngördüklerini söyledi.

Ürdün ile Suriye arasındaki sınır kapısının açılması başka sektörleri de etkiledi.

Ürdün Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Muhammed Semih, Ürdün'deki birçok turizm acentesinin Suriye'ye tur düzenlemek için kendilerine ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunarak izin aldığını belirtti.

Semih, yakınlığı ve her iki ülke halkının ortak kültüre sahip olması nedeniyle Suriye'nin önemli bir pazar olduğunu ifade etti.

Ürdün, Suriye'ye 2010 yılında 169,3 milyon dinar (238,7 milyon dolar) değerinde ihracat yapıyordu. Bu tutar, Suriye'de yaşanan olaylar ve sınır kapısının kapatılması nedeniyle 2017'de 31,2 milyon dinara (44 milyon dolar) düştü.

