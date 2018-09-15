Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen obüs, zırhlı personel taşıyıcı, tank ve komando birlikleri Hatay'a ulaştı.
Obüs, zırhlı personel taşıyıcı, tank ve komando birliklerinden oluşan askeri konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesinden geçerek güvenlik önlemleri eşliğinde Kırıkhan'a gitti.
Askeri araçlar, daha sonra Suriye sınır hattına sevk edildi.
Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçların, sınırda konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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