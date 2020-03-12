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Suriye sınırında koronavirüs tedbiri! Geçişler durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2020 10:48 | Son Güncelleme

Türkiye'de alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında üç ayları ülkelerinde geçirmek için giden Suriyelilerin geçişleri, ikinci bir emre kadar durduruldu.

Suriye sınırında koronavirüs tedbiri! Geçişler durduruldu

Üç ayları ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Azez, Soran, Aktarin, Afrin ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında gitmek için Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kayıt yaptırdı.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR GEÇİŞLER DURDURULDU

Suriyelilerin bugün sabahtan itibaren ikinci bir emre kadar ülkelerine gidişleri durdurulurken yaklaşık 100 kişilik Suriyeli grup, sabah saatlerinde ülkelerine gitmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Suriyelilerin ülkelerine geçişlerine izin verilmiyor.

2 Mart tarihinden itibaren 3 bin Suriyeli üç ayları ülkesinde geçirmek için Suriye'ye geçiş yapmıştı.

Kaynak: İHA

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