HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye uyruklu işçi feci şekilde can verdi

Suriye uyruklu işçi feci şekilde can verdi

29.09.2021 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir plastik dönüşüm atölyesindeki öğütücüye ayağını kaptıran Suriye uyruklu işçi yaşamını yitirdi.

Suriye uyruklu işçi feci şekilde can verdi

Olay, saat 18.00 sıralarında Gökdere Caddesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm atölyesinde meydana geldi.

Kripto parada tüm birikimini kaybeden işçi hayatına son verdiKripto parada tüm birikimini kaybeden işçi hayatına son verdi

AYAĞINI ÖĞÜTÜCÜYE KAPTIRDI

İddiaya göre, atölyede çalışan Suriye uyruklu Hilal El Raşit (26), geri dönüşüm için öğütücüye plastik boruları yerleştirirken ayağını öğütücüye kaptırdı.

FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Makineden kurtulamayan talihsiz işçi, olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine iş yerine jandarma ve 110 AKS ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, talihsiz işçinin vücudunun bir bölümünü makineden çıkardı. Savcının incelemesinin ardından Hilal El Raşit'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Korkunç olay! Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi öldüKorkunç olay! Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi öldü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyorBu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyor
Esra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldilerEsra Erol'da ikinci 'yufkacı' vakası! Canlı yayında karşı karşıya geldiler
Komşuların asansöre binme tartışması kanlı bittiKomşuların asansöre binme tartışması kanlı bitti
Anahtar Kelimeler:
suriye İşçi İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

28 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Tüm birikimini kripto paraya yatırdı! Kahreden son

Ankara’ya gitti: Pornosu elden ele dolaşan...

Ankara’ya gitti: Pornosu elden ele dolaşan...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Şoke eden TikTok iddiası! En fazla hediye gönderene karısını...

Özel harekât polisi kocasını öldüren kadının ailesi konuştu

Özel harekât polisi kocasını öldüren kadının ailesi konuştu

İmamoğlu: Çılgın projemiz 'Yuvamız İstanbul'

İmamoğlu: Çılgın projemiz 'Yuvamız İstanbul'

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

İşçiye, emekliye, memura yüzde 70 zam yapacağız

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Buldan: İttifak içinde yer alma anlayışımız yok

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Dört çocuk babası, bakıcının odasına gizli kamera yerleştirdi!

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.