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'Sürpriz' açıklaması gündem yarattı, merakla beklenen açıklamaya saatler kaldı! Erdoğan ilk kez duyuracak: AK Parti'nin 26 belediye başkan adayı belli oluyor

07.01.2024 10:10 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlerde dikkatle takip edilen İstanbul'da rekabet bugün farklı bir boyuta taşınıyor! AK Parti'nin uzun süredir açıklanması beklenen İstanbul adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm kamuoyuna duyuracak. Erdoğan "Bizim açıklamalarımız A'dan Z'ye sürprizdir" demişti, kulisleri ise Murat Kurum ismi hareketlendirdi. İBB Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ile yarışacak ismin yanı sıra merak edilen 25 aday için daha gözler Erdoğan'ın konuşmasına çevrildi.

'Sürpriz' açıklaması gündem yarattı, merakla beklenen açıklamaya saatler kaldı! Erdoğan ilk kez duyuracak: AK Parti'nin 26 belediye başkan adayı belli oluyor

31 Mart yerel seçimleri günden güne gündemi hareketlendirmeye devam ediyor. Memleket Partisi ile temas trafiğini sürdüren CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun AK Parti'den rakibi bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın bizzat açıklamasıyla duyurulacak.

ERDOĞAN'IN 'SÜRPRİZ' MESAJI GÜNDEM YARATTI

Erdoğan, perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada AK Parti'nin İBB başkan adayının bugün duyulacağını belirtmişti. "Sürpriz bir isim mi olacak?" sorusuna yanıt olarak Erdoğan, "Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah hepsi partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak." ifadeleriyle dikkat çekmişti.

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ANKARA KULİSLERİ HAREKETLİ

Erdoğan'ın ifade ettiğine göre Ankara adayı ise 15 Ocak'ta düzenlenecek programda açıklanacak. Ancak Ankara kulisleri Turgut Altınok ismiyle çalkalanıyor. AK Parti'nin ABB adayının Altınok olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok mu oldu? AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok mu oldu?

ERDOĞAN 26 İSİM AÇIKLAYACAK

Bugün Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı düzenlenecek. Saat 14.00'te başlayacak programda Erdoğan'ın 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor. İstanbul adayı merakla beklenirken Erdoğan ayrıca Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla ve Ordu büyükşehir belediye başkan adaylarını açıklayacak.

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Erdoğan'ın adaylarını açıklayacağı iller ise Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta ve Artvin.

İSTANBUL ADAYI DA NETLEŞTİ

Ankara'yla birlikte AK Parti'nin İstanbul adayının da kesinleştiği konuşuluyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 31 Mart'ta rekabet edecek isim olan AK Parti İstanbul milletvekili ve eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan ilk açıklama da geldi.

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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum ak parti
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