Sürpriz adaylık gündeme bomba gibi düştü! İddiaya bizzat yanıt veren Mustafa Sarıgül'den ses getirecek 'anket ve AK Parti' sözleri

İstanbul, Ankara, İzmir derken siyasi partilerin belediye başkanlarını açıkladığı il ve ilçelerde rekabet hızlı başladı. CHP'den ayrıldıktan sonra kurduğu Türkiye Değişim Partisi'yle birlikte yeniden CHP'ye dönen ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün ise henüz adayı henüz açıklanmayan sürpriz bir büyükşehir belediyesinden aday olacağı konuşuluyor.

"TEREDDÜTSÜZ VARIM!"

CHP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan adayı henüz açıklanmadı. Aday adayları arasında en öne çıkan isim ise Mustafa Sarıgül. haber3'ten Aydın Özdalga'ya konuşan Sarıgül, Kocaeli iddiasına "Olay şu. Partimin Kocaeli’nde yaptığı anketlerde açık ara benim adım önde çıkıyor" diyerek yanıt verdi.

Partisinden Kocaeli için teklif gelmesi durumunu değerlendiren Sarıgül, "Hiç tereddütsüz kabul ederim. Partinin bir neferi olarak, verilen her görevi yaparım" dedi.

"AK PARTİ'NİN ELİNDEKİ İLLER DE ALINMALI"

Kocaeli'nin mevcut belediye başkanı AK Partili Tahir Büyükakın, 2024 seçimleri için yeniden aday gösterildi.



Tahir Büyükakın

Adaylaşması durumunda Büyükakın'a karşı yarışacak olan Sarıgül, "Sizin adaylığınız CHP’ye ne katar?" sorusuna yanıt olarak "Çok şey katar. Seçimlerde hedef sadece eldeki 11 büyükşehri korumak değil, AK Parti'nin elinde olan Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Denizli gibi illeri de almak olmalıdır. Benim burada yaratacağım heyecan,Türkiye’de yankılanır, oylarımızı ciddi şekilde etkiler" dedi.

"HELVA YAPMASINI BİLEN BAŞKAN LAZIM, O DA BENİM"

Sarıgül, "Kocaeli’nde AK Parti açık ara önde. Bu farkı kapatabilecek misiniz?" sorusunu "Milletvekili seçiminde seçmen partilerin lider ve ideolojisine oy verir. Yerel seçimde ise adayın kenti yönetebilme becerisi öne çıkar. Ben yerel yönetimi biliyorum" şeklinde yanıtladı.

Öte yandan Sarıgül'ün Kocaeli seçmenini ikna etme stratejisi de ilgi çekti:

"Kocaeli Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını barındırıyor. Ancak ürettiği gelirden hakkettiği payı alamıyor. Ben bu haksızlığı düzeltirim. Kocaeli’nde en kaliteli un, şeker ve yağ var. Gereken helva yapmasını bilen başkan. O başkan da benim…"

SHAKESPEARE'Lİ GÖNDERME!

Sarıgül'ün dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından William Shakespeare'in “Şimdi olacak bir şey yarına kalmaz, yarına kalacaksa, bugün olmaz. Bütün mesele hazır olmakta.” sözünü alıntılaması da adaylığa hazırlığıyla ilgili sinyaller olarak yorumlandı.

36 YIL SONRA MECLİSTE

Sarıgül 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği tam destekle gündemden düşmemişti. TDP'nin genel başkanıyken CHP'nin Erzincan adayı olarak gösterilen Sarıgül kazanarak böylece 36 yıl sonra yeniden TBMM'ye girdi. Partisi TDP ise seçimlerden sonra CHP ile birleşmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





