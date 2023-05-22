Survivor bireysel dokunulmazlığı, ödül oyununu kim kazandı? 22 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken yarışmanın büyük finaline de adım adım yaklaşılmaya başlandı. 22 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünde hem dokunulmazlık ve ödül oyunu hem de ada konseyi heyecanı yaşandı İşte tüm detaylar...
Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayı olarak bir kişinin ismini söyleyecek. Buna ek olarak yarışmanın ödülü dondurma olacak. Kazanan takım dondurma ve yemek yiyecek.
Zorlu mücadelelerin yaşandığı Survivor yarışma programı seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. 22 Mayıs 2023 tarihinde Survivor'da bireysel dokunulmazlık ve ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.