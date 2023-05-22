Survivor bireysel dokunulmazlığı, ödül oyununu kim kazandı? 22 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ederken yarışmanın büyük finaline de adım adım yaklaşılmaya başlandı. 22 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünde hem dokunulmazlık ve ödül oyunu hem de ada konseyi heyecanı yaşandı İşte tüm detaylar...

SURVİVOR'DA SON SEKİZ BELLİ OLDU!

Aziz

Cansu

Nefise

Yusuf

Ertuğ

Özgür

Osman Can

Asena

22 MAYIS SURVİVOR'DA ÖDÜL NE?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayı olarak bir kişinin ismini söyleyecek. Buna ek olarak yarışmanın ödülü dondurma olacak. Kazanan takım dondurma ve yemek yiyecek.

SURVİVOR'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Zorlu mücadelelerin yaşandığı Survivor yarışma programı seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. 22 Mayıs 2023 tarihinde Survivor'da bireysel dokunulmazlık ve ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Oyunun kazananı henüz belli olmadı.

