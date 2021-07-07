Susuz kalmanıza rağmen su içemiyorsanız nedeni bu olabilir!

Vücudumuzun büyük çoğunluğu sudan oluşuyor. Erkeklerde yüzde 55-65, kadınlarda yüzde 50-60 oranında bulunan su miktarının bu oranların altına düşmesi durumunda vücutta sorunlar oluşmaya başlıyor. Tıpta dehidrasyon olarak adlandırılan su kayıpları için su tüketimini düzenli tutmak büyük önem taşıyor. Özellikle sıcak havalarda daha da önemli hale gelen su kayıplarını kontrol altında tutmak gerekiyor. Peki sıcak havalara rağmen su içmeyi ne engelliyor? İşte Dr.Fevzi Özgönül'den bu sorunun yanıt...

Çay-kahve gibi içecekleri çok içmek. Çok çay kahve içiyorsak kendimizce bir kural koyup her içtiğimiz bir çay ya da kahveden sonra bir bardak su içmeden ikinci çayı veya kahveyi içmememiz gerekir.

Çok misafir ağırlamak. Misafire su ikram etmek sanki ona hakaret etmek gibi algılandığından su isteyen misafire bile zorla çay veya kahve içirmek. Çayımız veya kahvemizin yanına kendimiz için ev misafirimiz için bir bardak da su getirelim ve çaydan bir yudum aldıktan sonra su içmeye devam ederek sohbete katılalım.

Suya limon damlatarak, tarçın koyup veya içerisine kokulu bir bitki atıp tadını değiştirerek içmeye çalışmak. Suyun naturel tadını unutmak.

Yemek esnasında su içmenin yanlış olduğuna inanmak. Yemek esnasında eğer sıvı tüketmek istiyorsak suyu da tercih etmeye çalışalım. Böylece yemeklerden daha fazla tat ve lezzet alabiliriz.

Zayıflamak adına yemekten önce aç karnına 2 bardak su içmeye çalışıp sudan nefret eder hale gelmek. Kesinlikle aç karına yemeğin hemen öncesinde su içmeyelim yemek esnasında içilebilir. Hatta çorba gibi sıvı yiyecekleri bile yemeğin üzerine içelim.

Çok fazla meyve yemek. Meyvelerde bol miktarda sıvı olduğu için gizli olarak su içme isteğimizi azaltabilirler.

Lüzumundan çok su içmeye çalışmak, bir süre sonra su içme isteğimizi azaltacak hatta engelleyecektir. Vücudumuz su istemiyorsa biz 3 litre su içsek bile ona iyilik yapmayız. Sadece zorladığımız için onun su isteğini köreltiriz.

Genelde günde en az 2.5–3 litre su içmemiz gerektiği söylenir. Çok doğru bir beyandır fakat eğer su içme isteğimiz yoksa nedenlerini ortadan kaldırmadan ve susama duygumuzu kazanmadan su içmeye çalışmak yanlıştır. Zira bu sadece su içmekten nefret eder hale getirir.

