HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Süt kazanında banyo yapmışlardı! Yeni gelişme

Süt kazanında banyo yapmışlardı! Yeni gelişme

21.10.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yaptığı iddiasıyla 2'şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan, banyo yapan Emre Sayar ile o anları cep telefonuyla kaydedip görüntüleri paylaşan arkadaşı Uğur Turgut, beraat etti.

Konya'da çalıştıkları süt toplama merkezindeki kazanda "süt banyosu" yapan ve bu anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan 2 işçiye beraat kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
PARTNERDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladıDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladı
Tuzla'da caddeyi kaplayan köpüğün sırrı çözüldüTuzla'da caddeyi kaplayan köpüğün sırrı çözüldü
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Taliban katliam yapıyor!

Taliban katliam yapıyor!

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

Millet İttifakı'na 3 parti daha katılıyor!

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Çarpıcı "Yeni harekât" açıklaması: Şehit haberleri gelebilir

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Erdoğan noktayı koydu: Öyle veya böyle alacağız

Açıklaması gündem olmuştu! Bülent Arınç'tan zehir zemberek yanıt

Açıklaması gündem olmuştu! Bülent Arınç'tan zehir zemberek yanıt

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.