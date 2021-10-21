Süt kazanında banyo yapmışlardı! Yeni gelişme

Konya'da çalıştıkları süt toplama merkezindeki kazanda "süt banyosu" yapan ve bu anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan 2 işçiye beraat kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

(DHA)



