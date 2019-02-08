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Sütyen tarzından beden algısına! Her şey gibi yıllar içinde güzellik trendleri de değişti

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 08.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Bir süre önce sosyal medyada popüler olan bir trend ile dünyaca ünlü isimler 10 yıl öncesinde çekilen fotoğraflarını paylaştı. 10 year challenge başlığı altında paylaşılan fotoğraflar ünlülerin yaşadığı değişimleri gözler önüne serdi. Bununla birlikte sadece yüzümüz ya da vücumuz değil, kıyafet ve makyaj tarzımızda değişti. İşte 2009 ile 2019 yılları arasında değişen güzellik trendleri.

Sütyen tarzından beden algısına! Her şey gibi yıllar içinde güzellik trendleri de değişti

PUSH UP SÜTYEN VS BRALET

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Destekli olması nedeniyle daha çok sarkık veya küçük göğüslü kadınlar tarafından tercih edilen push up sütyenler 10 yıl önce oldukça modaydı. Ancak şimdi bunun yerini bralette dediğimiz sütyen çeşitleri aldı. Geçmiş dönemlerde braletler yalnızca atletik tarzda ve sporculara özel olarak üretiliyordu ancak şimdilerde bu rahat iç çamaşırları çok şık tasarımlarla kadınların karşısına çıkmaya başladı. Sütyenin çok daha pratik ve şık bir versiyonu olan braletleri yumuşak bir iç çamaşırı olarak da düşünebilirsiniz. Modern kadınlar artık güzellik standartlarına uymak yerine kendilerini rahat hissetmeyi tercih ediyorlar.

MAT VS PARLAK

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Pinterest'teki taleplere göre, ıslak cilt etkisi 2019'daki en büyük makyaj trendlerinden biri olacak. Ancak 2009'da mat cilt da modaya uygun görülüyordu.

TEN RENGİ VE DOĞAL CİLT

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2009'da, pek çok ünlü yaz kış demeden solaryum salonlarındaydı. Ancak sağlığa kötü etkisi nedeniyle zamanla bu bronzluk hevesi önemli ölçüde azaldı. Ve birçok ünlü yapay bronzluktan vazgeçerek doğal görünümü seçmeye başladı.

ASİMETRİK SAÇ KESİMİ VS BABY BANG

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Asimetrik saç kesimleri 2009'da oldukça popülerdi. Rihanna, Victoria Beckham, Miley Cyrus, Katie Holmes ve Paris Hilton gibi ünlüler de bu modayı takip eden ünlülerdendi. 2019'un ana eğilimi ise baby bangs adı verilen saç kesimi olacak. Yani çok kısa kahküller kadınların vazgeçilmezleri arasına girecek.

BOTOKS VS DOĞAL YAŞLANMA

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Botox ve dolgu maddeleri 2000'lerin sonunda popülerliklerinin zirvesindeydi. Hepimiz pürüzsüz alınları, donmuş yüz hareketlerini ve bu güzellik enjeksiyonlarına çok düşkün olan ünlülerin gülümsemelerini hatırlayabiliyoruz. Ancak şu anda botoks yerini doğal yaşlanmaya bıraktı. Bu, kuşkusuz kadınların yaşlarını gizlemeden güzel kaldıkları bir kavram.

BOYALI VS DOĞAL SAÇLAR

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Doğallık saçlarda da ön plana çıkmaya başladı. Önceden tek bir beyaz tel bile rahatsızlık hissiyle saç boyasına yönlendirirken artık kadınlar saçlarını doğal bırakma eğilimi içinde.

TABUT ŞEKİLLİ TIRNAK YERİNE BADEM ŞEKİLLİ TIRNAKLAR

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Tırnak modası sürekli değişiyor. 2009'da tabut şeklindeki tırnaklar modaya uygundu. Bu yılın en popüler trendi orta uzunlukta badem şekilli tırnaklar trend olacak.

ULTRA SARIŞIN VS CANLI MERCAN RENGİ

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2009 yılında Taylor Momsen, Sienna Miller ve Kate Moss gibi ultra sarışın olmak oldukça modaydı. Ancak günümüzde daha doğal tonlar tercih edilmeye başlandı. 2000 Yılından bu yana global renk otoritesi Pantone düzenli olarak her sene, o senenin moda rengini seçer ve bu seçilen renk hemen her türlü kategoride modaya yön veren kişi ve kuruluşlarca geçerliliği olup kabul edilir. Hal böyle her sene olduğu 2019 yılının rengi Pantone tarafından seçildi: Canlı Mercan. Bu rengin seçilmesinin nedeni ise bu rengin dijital dünyanın ve sosyal medyanın yeni dünya düzeninde ne kadar etkili olduğunu da simgelemesi. Bu yıl modadan dekorasyona; pek çok alanda bu rengi göreceğiz.

KARMAŞIK MAKYAJ VS BASİT MAKYAJ

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Kontürler, dumanlı gözler karmaşık renk kombinasyonları geride kalıyor. Günümüzde makyajdaki ana eğilim sadeliktir.

90-60-90 VS VÜCUT POZİTİFLİĞİ

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Moda trendlerini incelerken, son 10 yılda dünyanın gerçekten değiştiği sonucuna vardık. 2009'da, Vogue veya Cosmopolitan'ın kapaklarında Tess Holliday ve Ashley Graham gibi büyük beden modeller bulmak neredeyse imkansızdı. Kendini oldukları gibi kabul etmenin bu on yılın ana eğilimi haline geldiği anlaşılıyor. Farklı güzellik standartlarına sahip modelleri, reklamlarda ve dergilerde sık sık görüyoruz.

KOZMETİK ÜRÜNDE DE ARTIK DOĞAL OLANI TERCİH EDİYORUZ

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2009'da yeni bir ruj ya da fondöten alırken, markaya ya da fiyata daha fazla önem verdik, ancak şu anda doğal içerikli kozmetik ürünleri tercih ediyoruz. Cilt bakımı makyajdan daha önemli hale geldi. Bazı kozmetiklerin seçilmesi konusunda Amerikalı ve Avrupalı kadınlar için belirleyici bir faktör daha var: çevre dostu ambalaj.

  • Sonuçta, 2019’un güzellik trendleri sadeliği, konforu ve çevre dostu olmayı içeriyor. Kadınlar artık önce kendisi için sağlıklı ve güzel olmak istiyor. Geçmişin bazı eğilimleri için üzülüyor musunuz yoksa yenilerini mi tercih ediyorsunuz?


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10 yıl içinde değişen güzellik 10 year challenge

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