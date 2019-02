Sütyen tarzından beden algısına! Her şey gibi yıllar içinde güzellik trendleri de değişti

MAT VS PARLAK

Destekli olması nedeniyle daha çok sarkık veya küçük göğüslü kadınlar tarafından tercih edilen push up sütyenler 10 yıl önce oldukça modaydı. Ancak şimdi bunun yerini bralette dediğimiz sütyen çeşitleri aldı. Geçmiş dönemlerde braletler yalnızca atletik tarzda ve sporculara özel olarak üretiliyordu ancak şimdilerde bu rahat iç çamaşırları çok şık tasarımlarla kadınların karşısına çıkmaya başladı. Sütyenin çok daha pratik ve şık bir versiyonu olan braletleri yumuşak bir iç çamaşırı olarak da düşünebilirsiniz. Modern kadınlar artık güzellik standartlarına uymak yerine kendilerini rahat hissetmeyi tercih ediyorlar.

PUSH UP SÜTYEN VS BRALET

BOYALI VS DOĞAL SAÇLAR

BOTOKS VS DOĞAL YAŞLANMA

ASİMETRİK SAÇ KESİMİ VS BABY BANG

ULTRA SARIŞIN VS CANLI MERCAN RENGİ

2009 yılında Taylor Momsen, Sienna Miller ve Kate Moss gibi ultra sarışın olmak oldukça modaydı. Ancak günümüzde daha doğal tonlar tercih edilmeye başlandı. 2000 Yılından bu yana global renk otoritesi Pantone düzenli olarak her sene, o senenin moda rengini seçer ve bu seçilen renk hemen her türlü kategoride modaya yön veren kişi ve kuruluşlarca geçerliliği olup kabul edilir. Hal böyle her sene olduğu 2019 yılının rengi Pantone tarafından seçildi: Canlı Mercan. Bu rengin seçilmesinin nedeni ise bu rengin dijital dünyanın ve sosyal medyanın yeni dünya düzeninde ne kadar etkili olduğunu da simgelemesi. Bu yıl modadan dekorasyona; pek çok alanda bu rengi göreceğiz.

KARMAŞIK MAKYAJ VS BASİT MAKYAJ

Kontürler, dumanlı gözler karmaşık renk kombinasyonları geride kalıyor. Günümüzde makyajdaki ana eğilim sadeliktir.

90-60-90 VS VÜCUT POZİTİFLİĞİ

Moda trendlerini incelerken, son 10 yılda dünyanın gerçekten değiştiği sonucuna vardık. 2009'da, Vogue veya Cosmopolitan'ın kapaklarında Tess Holliday ve Ashley Graham gibi büyük beden modeller bulmak neredeyse imkansızdı. Kendini oldukları gibi kabul etmenin bu on yılın ana eğilimi haline geldiği anlaşılıyor. Farklı güzellik standartlarına sahip modelleri, reklamlarda ve dergilerde sık sık görüyoruz.