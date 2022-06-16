HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Suudi Arabistan'da gökkuşağı renkli oyuncaklar 'eşcinselliği özendirdiği' gerekçesiyle piyasadan toplanıyor

Suudi Arabistan'da gökkuşağı renkli oyuncaklar 'eşcinselliği özendirdiği' gerekçesiyle piyasadan toplanıyor

16.06.2022 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'da yetkililer gökkuşağı renkli oyuncaklar ve çocuk kıyafetlerini, "eşcinselliği özendirdiği" iddiasıyla raflardan topladı.

Suudi Arabistan'da gökkuşağı renkli oyuncaklar 'eşcinselliği özendirdiği' gerekçesiyle piyasadan toplanıyor

Suudi Arabistan'da yetkililer gökkuşağı renkli oyuncaklar ve çocuk kıyafetlerini, "eşcinselliği özendirdiği" iddiasıyla raflardan topladı.

El Ekberiye televizyonu resmi görevlilerin başkent Riyad'da dükkanlara girip gökkuşağı renkleri barındıran ürünleri ayıklayarak el koyduğu görüntüleri yayınladı.

Toplanan ürünler arasında saç tokaları, t-shirtler, şapkalar, kalem kutuları ve çeşitli oyuncaklar var.

Bir yetkili gökkuşağının renklerini barındıran bu ürünlerin "İslam inancına, toplumsal ahlaka aykırı olduğunu ve gençleri hedefleyerek eşcinselliği özendirdiğini" söyledi.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı da ürünlere el konulması görüntülerini Twitter üzerinden, ürünlerin "sapkınlığa davet eden ve sağ duyuya ters düşen sembol ve simgeler" içerdiği notuyla paylaştı. Ayrıca bu ürünleri satan dükkanlara ceza verileceği de belirtildi.

Aralık ayında da Katar'da da gökkuşağı renklerindeki oyuncaklar "İslami değerlere ters düşen semboller içerdikleri" gerekçesiyle toplatılmıştı.

Suudi Arabistan yasalarında cinsel yönelim ya da cinsel kimlik ile ilgili maddeler yer almasa da, evlilik dışı cinsel ilişki ve homoseksüel cinsel ilişki katı şekilde yasak.

Eşcinsel ilişkiler, iki tarafın rızası dahilinde gerçekleşmiş olsa bile, ölüm ya da kırbaçla cezalandırılıyor.

Ayrıca erkeklerin "kadın gibi davranması" ya da kadın kıyafetleri giymesi, kadınların da aynı şekilde "erkek gibi davranıp, giyinmesi", "toplum düzenini, İslami değerleri, toplumsal ahlakı ve mahremiyeti" etkileyebilecek online aktivitelerde bulunmak da yasak.

Ülkede Nisan ayında da Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi benzer gerekçelerle gösterime sokulmamıştı.

Filmin yapımcısı Disney, Suudi yetkililerin "LGBTİ referanslar barındırdığını" iddia ettiği bölümleri kesmeyi reddetmişti.

AFP'ye konuşan bir Disney yetkilisi, geçen Salı günü de aynı cinsiyetten iki karakterin öpüştüğü "Lightyear" adlı animasyon filminin Suudi Arabistan'da yasaklandığını söyledi.

Suudi yetkililer film yasaklarını doğrulayan bir açıklama yapmadı ancak ülkenin en büyük iki sinema salonu zincirinde bu filmler gösterilmiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Bakanlığı da Pazartesi günü yaptığı açıklamada "ülkenin medya içeriği standartların uymadığı" gerekçesiyle Lightyear filminin yasaklandığını duyurmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin'un çöküşü, kripto parayı yasallaştıran El Salvador'u nasıl etkileyecek?Bitcoin'un çöküşü, kripto parayı yasallaştıran El Salvador'u nasıl etkileyecek?
Elektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değilElektrik faturasını gördü dükkanı kapattı: Soygun bu başka bir şey değil
Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"Erdoğan'dan TÜSİAD Başkanı Turan'a çok sert çıkış! "Haddini bil"
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Hastanede büyük skandal! Aralarında hemşireler de var

Motorine bir zam daha geliyor...

Motorine bir zam daha geliyor...

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Trafikte ilginç anlar! Kavgayla başladı, dostlukla bitti

Trafikte ilginç anlar! Kavgayla başladı, dostlukla bitti

İlginizi Çekebilir

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Motorine zam gelince gelin adayı akla geldi! "2 bin 500 TL sanmıyorum..."

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Kırk yıl düşünseniz ikisinin yaratacağı etki aklınıza gelmez

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.