Suudi Arabistan'da gökkuşağı renkli oyuncaklar 'eşcinselliği özendirdiği' gerekçesiyle piyasadan toplanıyor

Suudi Arabistan'da yetkililer gökkuşağı renkli oyuncaklar ve çocuk kıyafetlerini, "eşcinselliği özendirdiği" iddiasıyla raflardan topladı.

El Ekberiye televizyonu resmi görevlilerin başkent Riyad'da dükkanlara girip gökkuşağı renkleri barındıran ürünleri ayıklayarak el koyduğu görüntüleri yayınladı.

Toplanan ürünler arasında saç tokaları, t-shirtler, şapkalar, kalem kutuları ve çeşitli oyuncaklar var.

Bir yetkili gökkuşağının renklerini barındıran bu ürünlerin "İslam inancına, toplumsal ahlaka aykırı olduğunu ve gençleri hedefleyerek eşcinselliği özendirdiğini" söyledi.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı da ürünlere el konulması görüntülerini Twitter üzerinden, ürünlerin "sapkınlığa davet eden ve sağ duyuya ters düşen sembol ve simgeler" içerdiği notuyla paylaştı. Ayrıca bu ürünleri satan dükkanlara ceza verileceği de belirtildi.

Aralık ayında da Katar'da da gökkuşağı renklerindeki oyuncaklar "İslami değerlere ters düşen semboller içerdikleri" gerekçesiyle toplatılmıştı.

Suudi Arabistan yasalarında cinsel yönelim ya da cinsel kimlik ile ilgili maddeler yer almasa da, evlilik dışı cinsel ilişki ve homoseksüel cinsel ilişki katı şekilde yasak.

Eşcinsel ilişkiler, iki tarafın rızası dahilinde gerçekleşmiş olsa bile, ölüm ya da kırbaçla cezalandırılıyor.

Ayrıca erkeklerin "kadın gibi davranması" ya da kadın kıyafetleri giymesi, kadınların da aynı şekilde "erkek gibi davranıp, giyinmesi", "toplum düzenini, İslami değerleri, toplumsal ahlakı ve mahremiyeti" etkileyebilecek online aktivitelerde bulunmak da yasak.

Ülkede Nisan ayında da Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi benzer gerekçelerle gösterime sokulmamıştı.

Filmin yapımcısı Disney, Suudi yetkililerin "LGBTİ referanslar barındırdığını" iddia ettiği bölümleri kesmeyi reddetmişti.

AFP'ye konuşan bir Disney yetkilisi, geçen Salı günü de aynı cinsiyetten iki karakterin öpüştüğü "Lightyear" adlı animasyon filminin Suudi Arabistan'da yasaklandığını söyledi.

Suudi yetkililer film yasaklarını doğrulayan bir açıklama yapmadı ancak ülkenin en büyük iki sinema salonu zincirinde bu filmler gösterilmiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Kültür Bakanlığı da Pazartesi günü yaptığı açıklamada "ülkenin medya içeriği standartların uymadığı" gerekçesiyle Lightyear filminin yasaklandığını duyurmuştu.