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Suudi Arabistan'dan "İran'ın ihlallerine karşı" uluslararası topluma çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 00:13 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, İran'ın İngiliz gemisini alıkoymasına karşı uluslararası toplumdan harekete geçmesini istedi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, uluslararası topluma "İran'ın, seyrüsefer serbestisine yönelik saldırısına" karşı harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Cubeyr, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seyrüsefer serbestisine yönelik her türlü saldırı uluslararası hukukun ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın, son olarak sivil İngiliz gemisini alıkoyması gibi uluslararası hukuka yönelik ihlallerinin kabul edilemez olduğunu bilmesi gerektiğini ifade eden Cubeyr, uluslararası toplumun bu tarz eylemlere karşı caydırıcı olmak için harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

- Tanker krizi

İran'ın cuma günü Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.

İran, İngiltere bandıralı tanker Steno İmpero'yu denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı tanker Mesdar'ın yoluna devam ettiğini açıklamıştı.

- Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri

İngiliz donanması, 4 Temmuz'da Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıdığı iddia edilen İran'a ait Panama bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" tankerinin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

İngiliz donanmasına ait HMS Montrose'un, geçen hafta Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti.

İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
hürmüz ingiltere İRAN Suudi Arabistan

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