RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, uluslararası topluma "İran'ın, seyrüsefer serbestisine yönelik saldırısına" karşı harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Cubeyr, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Seyrüsefer serbestisine yönelik her türlü saldırı uluslararası hukukun ihlalidir." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın, son olarak sivil İngiliz gemisini alıkoyması gibi uluslararası hukuka yönelik ihlallerinin kabul edilemez olduğunu bilmesi gerektiğini ifade eden Cubeyr, uluslararası toplumun bu tarz eylemlere karşı caydırıcı olmak için harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

- Tanker krizi

İran'ın cuma günü Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoyduğu bildirilmişti. İngiliz basını, Liberya bandıralı tankerin işletmesinin İngilizlerde olduğunu yazmıştı.

İran, İngiltere bandıralı tanker Steno İmpero'yu denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu ancak İngiliz şirkete ait Liberya bandıralı tanker Mesdar'ın yoluna devam ettiğini açıklamıştı.