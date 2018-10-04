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Suudi büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.10.2018 14:26 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı için izahat istendi.

Suudi büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Suudi Arabistan'ın Ankara büyükelçisinin kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.

Kaşıkçı önceki gün İstanbul'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğine gitmiş, yakınları bir daha Kaşıkçı'dan haber alınamadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın halen İstanbul Başkonsolosluğu'nda olduğunu söylemişti.

Kalın, "İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili paylaşabileceğiniz bir bilgi var mı?" sorusunu yanıtlamıştı:

"Dün bu konu da bizim gündemimize geldi, çok farklı kanallardan, bu adı geçen kişinin nişanlısı da ilgili birimlerimize ulaştı. Çünkü bir nikah işlemi için kendisinin oraya gittiği bize ifade edildi.

Emniyet birimleri Dışişleri Bakanlığı üzerinden konuyu takip etti. Bizdeki bilgilere göre şu an itibarıyla bu Suud vatandaşı olan kişi hala Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda."

Sorunun suhuletle çözülmesini umduğunu belirten Sözcü Kalın, Ankara'nın konuyu yakından takip etmeye devam edeceğini vurgulamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Türkiye Cemal Kaşıkçı izahat

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