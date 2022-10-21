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Ultrason sonucu öğrenme: Ultrason sonucumu nasıl öğrenirim?

21.10.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm sağlık kuruluşlarında yapılan her türlü tahlil ve test e nabız sistemi üzerinden görülebilir. Tahlil için verilen sonuç tarihine göre e nabız hesabı kontrol edilir. Her tahlilin ve testin sonucu çıkar çıkmaz e nabız ekranına düşer.

Ultrason sonucu öğrenme: Ultrason sonucumu nasıl öğrenirim?

Herhangi bir sağlık kuruluşunda yaptırılan her test ve tahlil e-Nabız hesabından sorgulanabilir. e-Devlet üzerinden ya da direkt olarak e-Nabız sitesine girerek kan tahlili, mamografi sonucu ya da ultrason sonucu öğrenmek mümkündür. Ultrason sonuçları genel olarak yapıldıktan 10 ya da en fazla 15 dakika içinde çıkar. Çekilen görüntüler önce doktorun ekranına iletilir. Daha sonrasındaysa bu süreci takip eden 2-3 saat içinde e-Nabız ekranında görünebilir hâle gelir.

Kan tahlili sonucu öğrenme: e-Nabız ile kan tahlili sonucu nasıl öğrenilir?Kan tahlili sonucu öğrenme: e-Nabız ile kan tahlili sonucu nasıl öğrenilir?

e-Nabız ultrason sonucu sorgulama nasıl yapılır?

e-Nabız üzerinden tüm tahlil ve test sonuçlarına ulaşabilmek mümkündür. Aynı zamanda ultrason sonucu öğrenme işlemi için de e-Nabız'dan yararlanılır. Bütün sonuçlar e-Devlet ya da direkt olarak e-Nabız hesabına giriş yapılarak sonuçlar görüntülenebilir. Ultrason sonucu sorgulama işlemi yapabilmek için şu adımları takip etmek yeterli olacaktır:

  • T.C. kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile e-Nabız sistemine girilir.
  • Açılan sayfada sol tarafta yer alan menüden "Analiz Sorgusu" seçeneği tıklanır.
  • "Analiz Sorgusu" başlığı altında tüm radyolojik tetkiklerin sonuçları görülür.
  • Çıkan liste içinde MR, ultrason, röntgen ve diğer bütün radyolojik sonuçlar görüntülenir.
Smear testi sonucu öğrenme: Smear testi sonucunu nasıl öğrenebilirim?Smear testi sonucu öğrenme: Smear testi sonucunu nasıl öğrenebilirim?

Ultrason sonuçları e-Nabıza ne zaman düşer?

Ultrason sonuçları için beklemeye gerek yoktur. Ultrason çekilirken ya da ultrason çekildikten 5-10 dakika sonra görüntüler doktorun bilgi sistemine düşer. Ultrason sonuçları doktor sistemine düştükten ve muayene bittikten yaklaşık 2-3 saat sonrasında ultrason sonuçları e-Nabız sistemine düşer. Teknik aksaklık ya da yoğunluk gibi sebeplerle geciken ultrason sonuçları olabilir. Böyle durumlarla karşılaşıldığında ilk yapılması gereken testin yapıldığı hastane ya da doktorla iletişime geçmek olacaktır.

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Ultrason sonucumu göremiyorum, neden?

Ultrason sonucuna ulaşılamadığı bazı durumlar yaşanabilir. Henüz sonuç çıkmadığı ya da çıkan sonuç sisteme yüklenmediği zamanlar olabilir. Bazen de çıkan sonuçlar sisteme yüklenmiş ancak sistem kaynaklı teknik bir sorun yaşandığı için görüntülenemiyor olabilir. Aynı zamanda cuma gününe denk gelen tahlil ve test sonuçları da bir sonraki iş gününde sisteme düşeceği için görüntülenemeyebilir. Böyle bir durum yaşanıyorsa telaşa kapılmadan ultrason çektirilen yer ve doktor ile görüşmek yeterli olacaktır.

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Ultrason sonucum e-Nabızda görünmüyor, ne yapmalıyım?

Herhangi bir sağlık kuruluşunda yapılan her tahlil sonucu çıktığı andan itibaren e-Nabız sisteminde görünür. Bazı durumlarda sistemde görünmesinde gecikme yaşanabilir. Bu gecikme bazen sağlık kuruluşunun yoğunluğundan bazen de sistemsel bir hatadan kaynaklı olur. Hangi nedenle nasıl bir sorun yaşandığını anlayabilmek için ultrason çekilen yer ile iletişime geçilmelidir. Bu sayede hangi sebeple sonucun görünmediği öğrenilebilir.

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