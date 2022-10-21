Kan tahlilleri ne zaman, kaç saat çıkar? Kan ve idrar tahlili sonucu ne kadar sürede çıkar?

Bir kan tahlili yapıldığında sonucun belirlenmesi aynı günü bulur. Ancak bazı durumlarda iki gün süre içinde açıklandığı da olur. Bu durum çok nadir olarak görülen bir durumdur. Çoğu özel hastanede kan tahlili sonuçları birkaç saat içinde çıkabilir. Devlet hastaneleri ise kan tahlilinin sonuçları için ertesi güne tarih verebiliyor. Ancak testin yapıldığı sağlık kuruluşunun yoğun iş trafiğine bağlı olarak gün sayısı değişiklik gösterebiliyor

Kan tahlili sonucu ne kadar sürede çıkar?

Bir kan tahlili yaptırıldığı zaman bu tahlilin sonuçları en az birkaç saat en çok ise iki gün içinde çıkar. Sonucun açıklanması tahlilin yaptırıldığı yer kadar o yerin iş yoğunluğuna da bağlıdır. Yaptırılan kan tahlilinin süresi yapıldığı saate bağlı olarak değişkenlik gösterir. Tahlilin yapıldığı yer de süre açısından önemlidir. Sağlık ocağında yaptırılan kan tahlili ertesi gün alınabilir. Ancak bunun için kan örneği vermeye saat 12.00’dan önce bir saatte gidilmelidir. Genellikle sağlık ocaklarında ve devlet hastanelerinde öğleden önce kan alımı yapılmakta. Özel hastanelerde yapılan kan tahlilleri en geç iki gün içinde sonuçlanır.

Hastanelerde yapılan tahlil sonuçları, hastanenin sistemine bağlı olmakla birlikte, online laboratuar tahlil sonuçları internet ortamında bulunur. Vatandaşların kullanımına ve kontrolüne açıktır. Tüm tahliller gibi kan tahlilleri de e-Devlet üzerinden kontrol edilebilir. Çıkan sonuçlar e-Nabız ekranına düşer. Kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile açılan e-Nabız mobil uygulaması ya da internet sitesinde kan tahlili sonuçlarına hızlıca ve kolayca ulaşılabilir.

Kan tahlili kaç saatte çıkar?

Kan tahlili sağlık ocaklarında, özel hastanelerde ya da devlet hastanelerinde yapılabilen bir tahlildir. Sonuçlar da tahlilin yapıldığı yere göre değişiklik gösterebilir. Bazen bir kan tahlili yirmi dört saat içinde sonuçlanır. Bu sonuç e-Nabız ekranına düşer. Bazı durumlarda ise kan tahlili yapıldıktan birkaç saat sonra sonuca ulaşılır. Bir kan tahlilinin sonucu önce doktorun ekranına ulaşır. İki üç saat içinde de e-Nabız ekranına yüklenir.

Kan tahlili sonuçları ne zaman e-Nabız'a düşer?

Herhangi bir sağlık kuruluşunda tahlil ya da test yaptırıldığı zaman sonuçları e-Nabız üzerinden takip edebilmek mümkündür. Yapılan tüm tahlillerin sonuçları çıktığı anda bilgisi e-Nabız ekranına düşer.



