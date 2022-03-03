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Takıntısı yüzünden bu hale geldi! Korkunç hastalığı yıllarca fark edemedi

03.03.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 yaşındaki Aubrey Wagner, ciddi bir deri yolma bozukluğu olan dermatolomaniden mustarip. Takıntısı yüzünden her gün cilt bakımı adı altında cildindeki derileri koparmaya başlayan genç kızın vücudunda yaralar çıkmaya başladı. Yaşadığı stresle durumu daha da kötüleşen Wagner, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Takıntısı yüzünden bu hale geldi! Korkunç hastalığı yıllarca fark edemedi

Deri yolma hastalığı olarak bilinen psikolojik bir rahatsızlık olan dermatolomaniden mustarip olan Aubrey Wagner’ın cildi geri dönülmez şekilde yara almaya başladı. İlk olarak 13 yaşında deri koparmaya başladığını belirten genç kız şimdi 24 yaşında. İçinde bulunduğu hastalık psikojenik deri yolma yineleyicidir ve deride ciddi biçimde hasara hatta hayati tehlike oluşturacak sonuçlara neden olabilir.

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Stres altındayken daha yoğun şekilde kendine zarar veren genç kız çalıştığı işten ayrılarak kendisini uzun bir süre odasına kapattı. Yıllar süren sıkıntılı süreçten sonra hastalığına teşhis koyulmasından ötürü rahatladığını dile getiren Wagner, alışkanlığının hemen bırakabileceği bir şey olmadığını, bunu yapması için bir süreç olacağını fark ettiği ve sonrasında iyileşme ihtimali olduğu için rahatladığını dile getirdi.

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Dilimize deri yolma bozukluğu olarak geçen dermatillomani hastalığı yüzünden artık insan içine çıkamadığını söyleyen Wagner, saatlerce kendini durduramadan derisini yolduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz aylarda duruma artık son vermek isteyen genç kız tedavi görmeye başladı.


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