"Takipte kalın" demişti! Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. BAYKAR'ın ürettiği hava araçları hakkında kısa bilgiler veren Selçuk Bayraktar, ilk uçuşuna gün sayan Türkiye'nin yeni gücü insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın da görüntüsünü de paylaştı.

Bayraktar video paylaşımına da 'Karşınızda AKINCI'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA' notunu düştü.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girmişti.

