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  4. "Takipte kalın" demişti! Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı

"Takipte kalın" demişti! Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı

13.03.2022 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından insansız savaş aracı Kızılelma'nın da içinde olduğu bir paylaşım yaptı. Bayraktar, söz konusu paylaşımı "Karşınızda AKINCI'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA" notu ile paylaştı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı. BAYKAR'ın ürettiği hava araçları hakkında kısa bilgiler veren Selçuk Bayraktar, ilk uçuşuna gün sayan Türkiye'nin yeni gücü insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın da görüntüsünü de paylaştı.

Ekran Alıntısı

Bayraktar video paylaşımına da 'Karşınızda AKINCI'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA' notunu düştü.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk prototipinin üretim geliştirme modeli entegrasyon hattına girmişti.

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Selçuk Bayraktar
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