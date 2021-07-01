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Takma dişleriyle fenomen oldu, sosyal medyada gerçek olmaya davet etti: Erkekler için hayal kırıklığı ama...

01.07.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya çoğu zaman birçok insanın fotoğraf ya da video paylaşımı yaparken olduğundan farklı görünmeye çalıştığı bir yer olabiliyor. Genelde paylaşılan fotoğraflar üzerinde oynamalar yapılarak kişinin olduğundan daha da 'iyi' hissetmesi ön plana çıkarken bu eğilimi ti'ye alan internet kullanıcıları da yok değil. Lilyy de onlardan biri. Takma dişleri olduğunu söyleyen genç kadın, ''Dişlerimi çıkardığım zaman erkekler hayal kırıklığı yaşıyor. Ama ben kendimle alay etmeyi seviyorum'' diyor.

Takma dişleriyle fenomen oldu, sosyal medyada gerçek olmaya davet etti: Erkekler için hayal kırıklığı ama...

Sosyal medyada paylaşmak için mükemmel özçekimi elde etmek, saçınızı doğru bir şekilde göstermek, makyaj yapmak ve kendinize mükemmel bir ışıltı kazandırmak saatler sürebilir ya da tüm bunları bir efektle yapabilirsiniz.

Ancak doğal benliklerini kucaklamaktan gurur duyan bazı kadınlar da yok değil. TikTok fenomeni Lilyy, dişsiz halini göstermek için sürekli takma dişlerini çıkararak internette viral hale geldiğini söylüyor. Genç kadın, erkeklerle sohbet ederken bir anda dişlerini çıkardığını ve konuştuğu kişileri şaşkına çevirmeyi sevdiğini söylüyor.

25 yaşındaki Lilyy, TikTok videolarından birinde, erkeklerin onu sık sık Instagram'da aratıp Snapchat'e eklediklerini, ancak daha sonra takma dişleri olduğunu görünce vazgeçtiklerini de söylemekten geri kalmıyor.

''ERKEKLERE ONLARA BİR ŞEY GÖSTERECEĞİMİ SÖYLÜYORUM''

Kendimle alay etmeyi seviyorum diyen genç kadın, ''Erkeklerle konuşurken bir anda onlara sana bir şey göstermem lazım diyorum. Tabii sabırsızlıkla beklemeye başlıyorlar. Ancak hayal ettikleri başka şeyler olduğunu biliyorum. Dişlerimi çıkardığım anda ise şaşkına dönüyor, dişlerimi hemen yerine koymamı istiyorlar. Hayal kırıklığı yaşadıkları çok belli'' şeklinde konuşuyor.

Lilyy, takipçilerini sosyal medyada "gerçek" olmaya teşvik ediyor ve örnek olmak istiyor ve bu yüzden videolarında her şeyi "normalleştirmeye" yardımcı olmak için dişlerini çıkardığını söylüyor.

@lilyymagno

Since TikTok doesn’t let me post my bikini pics????????‍♀️ ib @matt.rh ##iCarlyAffirmation ##snapchat ##snap ##addmeonsnap ##faketeeth ##sarcasm ##glowup ##nobody

♬ 5 percent tint mix - Brad Smith

''SADECE GERÇEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM''

Lilyy, Instagram sayfasını işaret ederek devam ediyor: Sahte, sahte, sahte bunların hiçbiri gerçek değil, burası gerçek (takma dişleri tutuyor). Belki sosyal medya gerçeklikten bir kaçış ama sizin için ne yaptığını bir düşünün. Akıl sağlığı... İşte bu yüzden dişlerimle ilgili videolar çekiyorum. Sadece gerçek olmaya çalışıyorum.
duymalarına yardımcı olabileceğine inanıyor.

@lilyymagno

Loving yourself is embracing your imperfections @bellapoarch ##WhatWouldPopTartsDo ##buildabtch ##bellapoarch ##perfect ##bodypositve ##flaws ##lifeisgood

♬ Build a B*tch - Bella Poarch
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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