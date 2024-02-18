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Taksiciler Başkanı Eyüp Aksu'nun ilginç tekerlemesine Martı'nın sahibi Oğuz Alper Öktem'den çok sert tepki: Bu yarım akıllı galiba...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.02.2024 12:47 | Son Güncelleme:
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Türkiye, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere kilitlenmiş durumda. Partilerin adayları seçim çalışmalarına tam gaz devam ederken Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, Üsküdar'daki Taksiciler Buluşması programına katıldı. Programa İstanbul Taksiciler Başkanı Eyüp Aksu'nun sahnede söylediği "Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sözleri damga vurdu. Martı uygulaması kurucusu Oğuz Alper Öktem ise Aksu'ya çok sert sözlerle yüklendi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken, partilerin belediye başkan adayları da büyük oranda netleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir, başta olmak üzere pek çok büyükşehirdeki sonuçlar şimdiden merak konusu olurken, seçimlere 2 aydan az bir süre kala ince oy hesaplamaları da devam ediyor. İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum da seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kurum, Üsküdar'da Taksiciler Buluşması programına katıldı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası üyeleriyle bir araya gelen Kurum, 'İlk iş olarak şu anda kullandığınız tüm dijital sistemleri 'Merkezi Taksi Sistemi' çatısı altında birleştireceklerinin vaadini verdi. Öte yandan vatandaşların taleplerine karşılık verecek kadar taksi imkanı için de etkin adımlar atacaklarını ifade etti.

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"TEKRAR TAKSİMETRELERİ KURUN, GELİYOR MURAT KURUM"

Üsküdar'daki programda sahneye çıkan İstanbul Taksiciler Başkanı Eyüp Aksu, Murat Kurum'a olan desteğini ilginç bir tekerlemeyle dile döktü.

Aksu'nun Kurum'a, "Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sözleriyle ifade ettiği desteğine Martı uygulaması kurucusu Oğuz Alper Öktem'den çok sert bir tepki geldi.

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"BU YARIM AKILLI GALİBA..."

Öktem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aksu'nun o anlarına dair şu yorumda bulundu:

"Bu yarım akıllı galiba CHP için çalışıyor. Biraz daha böyle konuşursa Murat Kurum’a seçimi kaybettirecek. Eyüp Aksu/Taksiciler Odası duyan İstanbullu’nun midesini bulanıyor artık."

MARTI NEDİR?

Taksi sorununa alternatif olmasıyla geliştirilen uygulamalara vatandaşlar sık sık başvuruyor. Bunlardan biri olan Martı Tag'e taksiciler, korsan taşımacılık yaptığı iddiasıyla karşı çıkmakta.

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Yerel seçim Murat Kurum taksi martı Eyüp Aksu
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