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Taksim'de dehşet! Özür dilemek istedi, tek yumrukla komalık oldu

19.08.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim'de gece kulübüne gelen 42 yaşındaki adam, alkolün etkisiyle içeride küfür ve hakaret ettiği güvenlik görevlisi tarafından, mekanın dışında özür dilemek istediği esnada saldırıya uğradı. Yumruk darbeleriyle yere düşerek kafatası kırılan adam, kemiğin beynine saplanması sonucu komalık oldu.

Taksim'de dehşet! Özür dilemek istedi, tek yumrukla komalık oldu

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen Murat K., sokakta bulunan gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. ile içeride tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada taraflar arasında karşılıklı hakaret ve küfür yaşandı. Bir süre sonra Murat K. içeriden çıkarak mekanın dışındaki güvenlik görevlisi Fırat İ.’den özür dilemek istedi ancak burada yeniden kavga çıktı.

TEK YUMRUKLA YERE SERİLİP KOMALIK OLDU

Karşılıklı hakaret ve küfür sonrasında sinirlerine hakim olamayan Fırat İ., Murat K.’nin üzerine yürüyerek yumruk attı. Yediği yumruk sonrasında yere düşen Murat K. kafasını çarptı ve kafatası kırılarak beynine saplandı. Yaşanan olay sonrasında Murat K.’nin arkadaşı polise ihbarda bulunurken, çevredekiler ise sağlık görevlilerini aradı.

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DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların arasında bir konuşmanın yaşandığı sonrasında şahsın yumruk atması sonrası, darbeyi alan şahsın yere düşerek kalkamadığı görülüyor.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Murat K.’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından Murat K. ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Murat K.’nin beynine saplanan kemiğin çıkartıldığı ancak durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yumruğu atan Fırat İ. ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheli Fırat İ. ilk alınan ifadesinde, Murat K.'nin küfür ettiği ve hazmedemeyerek yumruk attığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak "kasten yaralama" suçundan adli işlemi yapılan Fırat İ. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

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(İHA)

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