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Taksim'de dehşet! Rus turisti kalbinden bıçakladılar

12.06.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Taksim'de dün sabah saatlerinde bir Rus turist ile 4 kişi arasında kavga çıktı. Telefonunu alan kişilere direnen Rus genç, kalbinden bıçaklanması sonrasında hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Rus genç hayatını kaybederken, saldırganlar olay sonrası ortadan kayboldu.

Taksim'de dehşet! Rus turisti kalbinden bıçakladılar

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk ile telefonunu aldığı belirtilen 4 kişi arasında kavga çıktı. Telefonunu alan kişilere direnen Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti.

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"DİĞER KİŞİYİ GÖRDÜĞÜMÜZDE ELİNDE BIÇAK VARDI"

Olayı görüp yaralı turistin yardımına koşan Hüseyin Yorulmaz, "Karşı sokaktan tartışa tartışa gelirken, diğer kişiyi gördüğümüzde elinde bıçak vardı. Bıçağı savuruyordu. Yerde yatarken biz elbisesini kaldırdığımızda çok fazla kan aktığını gördük. İlk müdahale yapmaya çalıştık" dedi.

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Kaynak: DHA

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