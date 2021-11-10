Tam fiyat/performans ürünü diyebileceğimiz 75 TL altı fondötenler

Bir makyajı ortaya çıkaran ve güzel gösteren en önemli unsurlardan biri, renk eşitsizlikleri giderilmiş kusursuz bir ten. Yüzünüzdeki renk eşitsizliklerini gidermek, cilt tonunu eşitlemek için bir fondöten arayışındaysanız "Hem performansı iyi hem fiyatı uygun olsun." diyorsanız sizi oldukça memnun edecek bu 75 TL altı bu fondötenlere göz atabilirsiniz.

1. Hafif ama çok etkili bir fondöten arıyorsanız:

Hem performansı iyi hem de uygun fiyatlı fondöten denilince Maybelline Affinitone Fondöten akla ilk gelen önerilerden. İnce yapısıyla dikkat çeken bu fondöten, ciltteki renk eşitsizliklerini çok iyi bir şekilde dengelerken bir yandan da son derece doğal bir bitiş sağlıyor. Böylelikle yüzünüzde maske gibi durmayan bu fondöten, formülündeki E vitamini ve argan yağı ile cildinizi nemlendiriyor. Ayrıca tek katta bile çok etkili olan bu fondöten, gözenek görünümünü gizliyor ve gün boyu aydınlık sunuyor..

Maybelline markasının sevilen fondöteni Affinitone'u incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

2. Hem uygun fiyatlı hem çok kapatıcı olsun diyenlere:

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Makyaj ürünleri denildiğinde akla gelen bir diğer marka Rimmel London da geniş ürün yelpazesiyle gönülleri fethediyor. Fondöten konusunda da pek çok alternatifi bulunan markanın Match Perfection adını verdiği cam şişeli bu fondöteni, markanın en sevilen ürünleri arasında yer alıyor. Akıllı ton teknolojisi sayesinde, İngiltere'deki ten tonlarına %99 oranında uyum sağladığı gözlemlenen ürünün 25 renk seçeneği bulunuyor. Su bazlı bir içeriğe sahip olan bu fondöten, cilt tonunu eşitlerken kuruma problemlerine yol açmıyor. Orta kapatıcılık sunan bu ürün, cilde kolaylıkla yerleşerek pudralı bir görünüm alıyor.

Rimmel London'ın en sevilen ürünleri arasında yer alan Match Perfection Fondöten'i incelemek için buraya tıklayın.

3. "Mat bitişli olsun ama gözenek görünümünü de gizlesin." diyorsanız:

Hem yağ kontrolü yapan hem de mat bir görünüm sağlayan bir fondöten arayışındaysanız kozmetik markaları arasında makyaj malzemeleri ile sıklıkla adından söz ettiren Farmasi'nin Stay Matte adını verdiği ürün sizin için iyi bir alternatif olabilir. Yağ içermeyen bu mat fondöten, cildinizin sebum dengesini sağlayarak yağlanmayı kontrol altına alıyor ve gün boyu parlama yapmıyor. Kapatıcılığı da bir hayli yüksek olan bu fondöten, ayrıca gözenek görünümünü de gizleyerek pürüzsüz bir cilt elde etmenizi sağlıyor.

Farmasi markasının bu mat bitişli fondötenini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

4. Günlük hayatta da porselen görünümünü seviyorsanız:

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Günlük makyajda da porselen görünümlü bir cilt seviyorsanız ancak hafif bir ürün arıyorsanız makyaj kategorisinin sevilen markası Maybelline'in Fit Me Fondöten tam aradığınız ürün olabilir. Cilde doğal bir matlık sağlayan bu fondöten, aynı zamanda yağlanmadan kaynaklanabilecek parlamaları da kontrol altına alır. Ayrıca ciltteki leke ve gözeneklerin görünümünü azaltarak pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlar. Tüm bunları yaparken de hafif yapısıyla yüzünüzde ağırlık yapmaz, maske gibi de durmaz.

Günlük hayatta gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz Maybelline Fit Me Fondöten'i incelemek için buraya tıklayın.

5. Pratik kullanımlı bir fondöten arıyorsanız:

Pratik bir şekilde kullanabileceğiniz ve cildinizde maske gibi durmayacak bir fondöten arıyorsanız yerli kozmetik ürünlerinin önde gelen markalarından Golden Rose'un köpük fondöteni tam size göre bir seçim olabilir. Elinizle uygulamak için son derece uygun köpük yapıda olan bu fondöten, özel hava geçiren hafif dolgusu sayesinde uygulandıktan hemen sonra pudraya dönüşerek ciltle bütünleşiyor, ipeksi ve pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Ayrıca küçük cam kavanozu ile çantanızda rahatlıkla taşıyabileceğiniz bir ambalaja sahip.

Son derece pratik bir şekilde kullanabileceğiniz bu köpük fondöteni incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

6. Doğal ve mat fondöten arayanlara farklı bir alternatif:

Hem doğal hem de mat bir görünüm istiyorsanız sevilen ve sıklıkla tercih edilen kozmetik markaları arasında yer alan Avon'un Calming Effects adını verdiği fondöteni sizin için uygun bir alternatif olabilir. Avon markasının tüm cilt tipleriyle uyum sağlayan bu fondöteni, cilt kusurlarını gizleyip cilt tonunu eşitlerken hafif formülüyle de ağırlık hissi yaratmıyor. Cildinize ihtiyaç duyduğunuz matlığı sağlarken doğal bir bitiş sunarak yüzünüzle mükemmel bir şekilde bütünleşiyor.

Avon markasının bu doğal ve mat bitişli fondötenini detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Karma ve yağlı cilde uygun mat bir fondöten arayanlara:

"Performansı yüksek, fiyatı uygun fondöten" demişken makyaj ürünleri çeşitliliği ile dikkat çeken ve sıklıkla tercih edilen markalardan biri olan Flormar'ın Mat Touch Fondöten'inden söz etmemek olmaz. Bu ürün, özellikle karma ve yağlı ciltlerde daha sık ortaya çıkabilen yağlanma ve parlama gibi durumların önüne geçmek üzere tasarlanmış. Kapatıcılığı ile ciltteki lekelerin görünümünü azaltan, mat ve pürüzsüz bir görünüm sağlayan bu fondöten; gün boyu performansını koruyarak uzun süren bir kalıcılık sunuyor.

Flormar markasının bu mat bitişli fondötenini incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

8. Cushion fondöten sevenlere:

Makyajınızı kolay bir şekilde yapabileceğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz her an tazeleyebileceğiniz pratik bir fondöten arıyorsanız içeriğiyle dikkat çeken kozmetik markası Physicians Formula'nın Mineral Wear Cushion adını verdiği fondöteni sizin için doğru bir seçim olabilir. Markanın bu süngerli fondöteni, ciltteki kusurların görünümünü azaltmaya ve renk eşitsizliklerini gidermeye yardımcı oluyor. Süngerli ambalajıyla son derece pratik bir kullanım sağlayan bu fondöten, ayrıca içeriğinde yer alan SPF 50 güneş koruması ile cildinizi güneşin olumsuz etkilerinden koruyor.

Yeni formülüyle kendini ışığa göre ayarlayabilen ve orta bir kapatıcılığa sahip bu fondöteni incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

9. Stick formda fondöten sevenlere:

Cilt kusurlarını gizlemek için yine son derece pratik kullanımı olan stick fondötenleri tercih edenler için Golden Rose markasının stick fondöteni iyi bir alternatif olabilir. Yüksek kapatıcılığa sahip bu fondöteni dilerseniz fırça ile dilerseniz süngerle ya da parmaklarınızla uygulayabilirsiniz. Özel formülü ile gün boyu kalıcılık sağlayan bu fondöten, pürüzsüz ve parlama yapmayan kadife görünümlü bir cilde sahip olmanızı sağlar. Ayrıca, pratik bir kullanımı olan bu fondötenin farklı renklerini de kontür ürünü olarak kullanabilirsiniz.

Golden Rose markasının bu stick formdaki fondötenini detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

10. Renk uyumu yüksek bir fondöten arayanlara:



Yüksek performans gösteren bütçe dostu fondötenleri incelerken Max Factor markasından söz etmek olmaz. Markanın sıklıkla tercih edilen yeni formüllü fondöteni Miracle Match Foundation isimli ürünü, ince yapısı ve nemlendirme özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu fondöten, hassas renk uyumu ile cilt tonunuza rahatlıkla uyum sağlarken kusurlarınızın görünümünü azaltıyor. Orta kapatıcılığa sahip bu fondöten; cildinizde maske gibi durmuyor; sade, sağlıklı ve doğal bir cilt görünümü elde etmenizi sağlıyor.

Max Factor'un ciltle çok iyi bir uyum yakalayan bu ince yapılı fondötenini incelemek için buraya tıklayın.

