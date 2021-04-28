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Tam kapanma öncesi trafik yoğunluğu! Akın akın gidiyorlar

28.04.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs önlemleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 'tam kapanma'nın başlamasına 1 gün kala, özellikle İstanbul'da birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan trafik, öğle saatlerinde yüzde 70'leri geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmaya geçileceğini belirtmişti. Bu kapsamda; belirtilen süre zarfında özel izne tabi olanlar dışında şehirlerarası seyahat de yasak olacak.

İSTANBUL'U TERK EDİYORLAR

Tam kapanma sürecini memleketinde geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş, uygulamanın başlamasına 1 gün kala İstanbul’dan ayrılmaya başladı. Araçları ile yola çıkan İstanbullular TEM otoyolu Kurtköy mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Kararın alınmasıyla planlarını değiştirenler, tam kapanma öncesi İstanbul’u terk ediyor. İstanbul’da tam kapanma öncesi yoğun trafik havadan görüntülendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 13.00 sıralarında yüzde 71 olarak ölçüldü.

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