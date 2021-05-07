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Tam kapanmada noterler açık mı? Bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri…

07.05.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan tam kapanma dönemi içerisinde, pek çok iş yeri ve kurumun tam kapanma bitene kadar kapalı olması kararlaştırılmıştır. Bu süreç içerisinde birçok vatandaş, bankalar ve noterlerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği “tam kapanma” genelgesinde bankalar ve noterlerle ilgili kararın detayları da paylaşıldı.

Tam kapanmada noterler açık mı? Bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri…

Konuyla ilgili Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin’de açıklama yaptı. Tam kapanma sürecinde, noterlerin vereceği hizmetler ile ilgili bilgileri paylaşan Cin, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde noterlerin, muaf kurumlar arasında yer aldığını hatırlattı.

NOTERLER AÇIK MI?

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını bildirdi.

Cin, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelgede noterliklerin de çalışacak kurumlar arasında gösterildiğini anımsattı.

Bu süreçte yurt çapında herhangi aksamaya meydan vermemek için nöbetçi noterliklerin hizmet sunacağını belirten Cin, şöyle konuştu:

"Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek."

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NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam kapanma sürecinde çalışacak noterliklere ait bilgilerin Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edileceğini bildiren Cin, bu şekilde vatandaşların ikametlerine en yakın noterden hizmet alabileceğini kaydetti.

Vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabileceğini hatırlatan Cin, bu süreçte çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacağını aktardı.

Tam kapanma sürecinde yapılacak işlemler konusunda bir sınırlama olmadığını bildiren Dursun Cin, "Bütün noterlik işlemleri görülecek. Notere gelen her vatandaşın her konudaki işlemi yapılabilecek." dedi.

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BANKALAR AÇIK MI?

Yayınlanan genelgede bankların açık olacağını belirten madde yer alıyor;

  • “Bankalar 6-11 Mayıs tarihleri arasında 09:00-16:30 saatleri arasında hizmet verecek. Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek olan banka şubeleri ile çalışanları hizmet verebilecek.”

Bankalar 10:00-16:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

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