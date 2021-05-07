Tam kapanmada noterler açık mı? Bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri…

Konuyla ilgili Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin’de açıklama yaptı. Tam kapanma sürecinde, noterlerin vereceği hizmetler ile ilgili bilgileri paylaşan Cin, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde noterlerin, muaf kurumlar arasında yer aldığını hatırlattı.

NOTERLER AÇIK MI?

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını bildirdi.

Cin, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelgede noterliklerin de çalışacak kurumlar arasında gösterildiğini anımsattı.

Bu süreçte yurt çapında herhangi aksamaya meydan vermemek için nöbetçi noterliklerin hizmet sunacağını belirten Cin, şöyle konuştu:

"Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek."