Tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı? Tamamlayıcı sağlık sigortası neyi karşılamaz, avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yer alan teminatlar sayesinde özel hastanelerde fark ücreti ödemeden muayene olabilirsiniz. Ek teminatlarla genişletilebilen TSS, sigorta şirketlerine göre farklı limitlerle sunulur. Olası bir sağlık sorununda oluşabilecek masrafları önceden düşünerek her türlü tedaviyi ücretsiz bir şekilde olabilmek için TSS yaptırabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası neyi karşılaşamaz?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının neleri karşılayıp karşılamadığı poliçede bulunan teminatlara göre değişiklik gösterir. Ancak biyopsi, tamamlayıcı sağlık sigortası ana teminatları içinde bulunmadığı için biyopsi masrafları karşılanmaz. Çoğu sigorta şirketi psikolog ve psikiyatri masraflarını da kapsam dışı tutar. İlaç giderleri de TSS kapsamında yer almaz. Ancak TSS’lı olabilmek için SGK’lı olma şartı bulunduğu için ilaçların ücretinin belli bir kısmını devlet karşılar ve indirimli bir şekilde satın almak mümkündür.

En merak edilen konulardan biri "Tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı?" sorusunun yanıtıdır. Yatarak tedavi teminatı içinde yer alan ameliyat ücretleri, öncesi ve sonrası yapılması gereken kontroller sigorta kapsamındadır. Ayakta tedavi teminatları içinde MR da yer aldığı için "Tamamlayıcı sağlık sigortası MR karşılar mı?" sorusuna da evet şeklinde yanıt verilebilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatları nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası teminatları kendi içinde 2 ana gruba ayrılır. Ayakta tedavi ve yatarak tedavi teminatı olarak adlandırılırlar. Ayakta tedavi teminatı içinde röntgen, fizik tedavi, tomografi, laboratuvar tetkikleri gibi 24 saatten kısa süren sağlık giderleri yer alır. Yatarak tedavi teminatları ise 24 saatten uzun süre yatmayı gerektiren diyaliz, kemoterapi, radyoterapi gibi giderleri kapsar. Tamamlayıcı sağlık sigortasında muayene süreci, öncelikle hastanın yatarak mı yoksa ayakta mı tedavi olacağına karar verildikten sonra başlar.

Tamamlayıcı sağlık sigortası avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası avantajları arasında ilk sırada, sağlık hizmeti alınabilecek kurum seçeneğinin artması gelir. Yoğun takvime sahip devlet hastanelerinde yer bulamama durumunda özel hastanelere giderek kaliteli ve ücretsiz bir şekilde sağlık hizmeti almak mümkündür. Acil durumlarda aniden ortaya çıkan rahatsızlıkların masraflarını önceden güvence altına almayı sağlar.

Tamamlayıcı sağlık sigortası dezavantajları pek olmasa da SGK ile anlaşması olmayan kurumlarda bu sigortadan yararlanılamayacağı söylenebilir. Aynı şekilde SGK ile anlaşması olmayan doktorlar için de bu sigorta kullanılamaz. Bazen hastane SGK ile anlaşmalı olsa da sigorta şirketi anlaşmalı olmayabilir. Poliçe yapılmadan önce teşhis edilen hastalıkların masrafları da poliçeye dahil edilmez.



