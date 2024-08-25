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  4. Tanımadığı kişiler telefonda küfredip hesap soruyor! Numarası kopyalanınca hayatı kabusa döndü: İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

Tanımadığı kişiler telefonda küfredip hesap soruyor! Numarası kopyalanınca hayatı kabusa döndü: İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

25.08.2024 08:41
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Hayatı kabusa çeviren yeni bir siber dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Son mağdurlardan biri de İstanbul'da erkek kuaförlüğü yapan Murat Sevim. Telefon numarası kopyalanan Sevim'e sürekli telefon geliyor, arayan kişiler sert şekilde "Beni neden aradın" diye çıkışıyor. Nedeni ise Sevim'i dolandırıcı sanmaları! Oysa Sevim aslında kendisini arayan kişilerden hiçbirini aramıyor. Yeni dolandırıcılık yönteminin detayları akıllara durgunluk verdi.

Tanımadığı kişiler telefonda küfredip hesap soruyor! Numarası kopyalanınca hayatı kabusa döndü: İşte dolandırıcıların yeni yöntemi

Teknolojiyi suistimal eden siber dolandırıcılar artık masum insanları dolandırıcı gibi göstermeye başladı. Talihsiz kuaför Murat Sevim'in hiç haberi olmadan telefon numarası kopyalandı. Şimdi onun numarasından hiç tanımadığı kişilere çağrı gidiyor. Sevim bu nedenle küfür yediğini söyledi.

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"ARAYAN KÜFREDİP HESAP SORUYOR"

Sevim'in ifadesine göre numarayı kopyalan dolandırıcılar operatör üzerinden değil, bilgisayar üzerinden arama yapıyor. Atv Haber'e konuşan kuaför Sevim derdini şöyle anlattı:

"Bana sürekli 'Beni neden arıyorsun' diye aramalar gelmeye başladı. Ben şimdi beni arayan müşterilerin telefonlarını bile şüpheyle açıyorum. Açmak istemiyorum çünkü kötü bir muameleyle karşılaşıyorum. Açıyorlar, direkt küfrediyorlar. Benim dolandırıcı olduğumu düşündü. Ben dolandırıcı olmadığımı, esnaf olduğumu söylememe rağmen bana ağza alınmayacak küfürler ediyorlar."

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TELEFONA CASUS YAZILIM YÜKLÜYORLAR

Dolandırıcıların tuzağına düşenler ise hesaplarındaki paradan oluyor. Dolandırıcılık yönteminin detaylarını paylaşan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı ABD Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık "Özellikle SIM klonlaması dediğimiz yöntemle farklı vatandaşları ilgili numara üzerinden arıyorlar. O mağdurun telefonuna yüklenen casus yazılım SIM kartın klonlanması ve takasına neden oluyor. Bu sayede o mağdur üzerinden başka kişiler dolandırılmış oluyor" dedi.

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Gelen aramalardan telefonu susmayan Murat Sevim, "Ben de mağdurum karşı taraf da mağdur" diye isyan ederken savcılığa giderek şikayette bulundu.

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Ekran görüntüsü 2024-08-25 082436Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık SIM kart Siber suç telefon dolandırıcılığı
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