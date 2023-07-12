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Tanju Özcan, Anıtkabir defterine yazdı: 'İstifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim'

12.07.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, başlatmış olduğu 'Adalet ve Değişim' yürüyüşünün son gününde Anıtkabir'i ziyaret etti. Özcan, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu. Özcan'ın deftere 'İstifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim' notu düştüğü öğrenildi.

Tanju Özcan, Anıtkabir defterine yazdı: 'İstifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim'

CHP'den 1 yıllığına ihraç edilen Özcan, geçtiğimiz ay partisine döndükten sonra Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmasını talep etmiş ve ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Ardından 'başkaldırı' açıklaması yapan Özcan, Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini duyurmuştu. 'Adalet ve Değişim' yürüyüşünün son gününde bugün Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hatıra fotoğrafı çekildikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Özcan, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı.

ÖZCAN'DAN ANITKABİR DEFTERİNDEKİ YAZISINDA İSTİFA ÇAĞRISI

Tanju Özcan'ın Anıtkabir defterine, "Ebedi Başkomutanım, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önce kazanılması mümkün değil denilen Milli Mücadele'yi kazanıp emperyal güçlere diz çöktürdünüz. Sonra "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." diyerek saltanat rejimine son verdiniz. Akabinde kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi vasıtasıyla üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni hayata geçirdiniz. Ancak geldiğimiz noktada üzülerek ifade ediyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Büyük Orta Doğu Projesi'nin hayata geçmesi için kurduğunuz partinin bugünkü yönetimi adeta emperyal güçlerin askeri gibi çalışmaktadır.

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Bu karanlık ve sizin düşmanınız olan yönetimin değişmesi gerekmektedir. Ancak bunların değişiminden önce sizin partinizin genel başkanının ve yönetiminin muhakkak değişmesi gerekmektedir. Ben bunu sağlamak için arkadaşlarımla birlikte Köroğlu'nun diyarı Bolu'dan 200 kilometre yürüyerek Ankara'ya geldim. Sizin ilkelerinizden aldığım güçle bu akşam saat 17.00'de CHP Genel Merkezi önünde değişim ve istifa çağrısını yüksek sesle dile getireceğim. Zira sizin de ifade ettiğiniz gibi muhtaç olduğum kudret damarlarımdaki asil kanda mevcuttur. Ruhunuz şad olsun, büyük Ata'm." notunu düştüğü öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan CHP Anıtkabir kılıçdaroğlu

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