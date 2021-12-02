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Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz desteği: Bu savaşta yanındayım

02.12.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizle mücadelesine destek çıkarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a tepki gösteren Özcan, "Faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın faize karşı başlattığı bu savaşta yanındayım" dedi.

Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a faiz desteği: Bu savaşta yanındayım

Bolu Belediyesi aralık ayı birinci birleşimi Başkan Tanju Özcan başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleşti.

Oturumda, kurdaki hareketliliğe değinen Tanju Özcan, “Milli Kurtuluş Savaşı’nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

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"SAYIN CUMHURBAŞKANI'MIZIN YANINDAYIM"

Merkez Bankası Başkanı’na faizi sıfıra düşürmesi için çağrıda bulunan Özcan, “Artık faiz konusuna da bir noktayı koyalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanındayım. Faiz haram. Bakara Suresi 275. Ayetinde Allahuteala faizcilerin asla cehennemden çıkamayacaklarını bildiriyor. O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizden. Dolar yükselirse yükselsin. Faiz düzeni ve faizcilerden sıkıldım” diye konuştu.

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CHP SÖZCÜSÜ'NE FAİZ TEPKİSİ: NESİ YANLIŞ ÖZTRAK?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın "Faizin düşmesi yanlış" sözlerine de değinen Özcan, “Bir avuç tefeciye Türkiye’yi mahkûm edenlerden sıkıldım. Derhal Merkez Bankası Başkanı istifa etsin ya da bir kararname ile faiz sıfıra düşsün. Ben faizin derdindeyim. Dolar isterse 100 liraya çıksın. Bizim Parti Sözcüsü'ne de kızıyorum. Sayın Öztrak, ‘Faizin düşmesi yanlış’ diyor. Nesi yanlış Sayın Öztrak? Sayın Cumhurbaşkanı faizleri sıfıra çeksin ve kısa zamanda bu ülkeyi refaha ulaştırsın. Ben kendisinin bu konuda samimi olduğunu biliyorum” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Yıllarca Chp'ye oy vermiş biri olarak sn Sevigen, İnce gibi Atatürk'çülerin partiden ihracına derin üzüntü duymakla beraber aynı şekilde hükümeti faizle mücadelesine vatandaş olarak benden de tam destek!
Bi silkelen bi kendine gel
Bay EKONOMIST uçacağız dedi milleti ezip geçti ülkeyi bitirdi. Tek adam rejiminde ülkede saray ve çevresi hariç kimse mutlu değildir tek adam hemen yarın faizi sıfırladım desin nasıl olsa onun dediği ayet oluyor kuranda denileni geç sayın Tanju BOP eş başkanı papa dostu dediği ayet kanun hadi

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