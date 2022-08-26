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Tanju Özcan'dan dikkat çeken sözler! 'Erdoğan’ın ayrıldığını göreyim...'

26.08.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özcan, "Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetmeye talip misiniz?" sorusuna "Geleceğe ilişkin tek hayalim var. CHP Genel Başkanı olmak. Ben bu partiyi çok iyi yönetirim" sözleriyle yanıt verdi. Özcan ayrıca, "Ben Erdoğan’ın o saraydan ayrıldığını göreyim. Ertesi gün ölsem de gam yemem. Sandıkta yenildiğini görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan dikkat çeken sözler! 'Erdoğan’ın ayrıldığını göreyim...'

CHP'den kesin ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özcan, "Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetmeye talip misiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Benim geleceğe ilişkin tek hayalim var. CHP Genel Başkanı olmak. Çok mutlu olurum. Ben bu partiyi çok iyi yönetirim."

"EMEKLİ BELEDİYE BAŞKANI OLARAK DEVAM EDECEĞİM"

Seçimlerin ardından Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı’nın dağılacağını öne süren Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya 6’lı masanın göstereceği adayın seçimi kazanması durumunda emekli belediye başkanı olarak hayatını devam ettireceğini söyledi.

'ERDOĞAN’IN O SARAYDAN AYRILDIĞINI GÖREYİM...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'saraydan ayrıldığını' görmek istediğini söyleyen Özcan, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilir genel başkanlık boşalır oraya mı yönelsem şu koltuğa mı talip olsam vallahi öyle bir şeyim yok. Ben Erdoğan’ın o saraydan ayrıldığını göreyim. Ertesi gün ölsem de gam yemem. Sandıkta yenildiğini görmek istiyorum. Benim hayatta tek hayalim var geleceğe ilişkin. CHP Genel Başkanı olmak. Çok mutlu olurum. Ben bu partiyi çok iyi yönetirim" ifadelerini kullandı.

'MÜFETTİŞLER ODA KAVGASI YAPIYOR'

Bolu Belediyesi’nde incelemelerde bulunan müfettişler nedeniyle tehdit altında belediye başkanlığı yaptığını öne süren Özcan, "Sürekli müfettiş var. Artık müfettişler kendi aralarında oda kavgası yapıyor. Öyle bir baskı var ki ülkede, biz vatandaşın hissettiğinden daha fazlasını hissediyoruz. Söyleyeceklerimizden geri durmadığımız içinde üzerimizdeki baskı daha da artıyor" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan CHP
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