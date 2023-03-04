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Tanju Özcan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hayatı ve biyografisi

04.03.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Özcan, 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bolu belediye başkanlığına seçilmiştir. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Tanju Özcan'ın hayatı ve biyografisi...

Tanju Özcan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hayatı ve biyografisi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Tanju Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır. İlk defa, 22 Haziran 2011 genel seçimlerinde CHP Bolu Milletvekili seçilen Tanju Özcan, birçok görevde bulunmuştur. Tanju Özcan, 3 dönem milletvekilliğinden sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP Bolu Belediye Başkanı olmuştur.

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TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest avukat olarak çalışan Özcan daha sonra siyasete atıldı.

Bolu Belediyesi’nde Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevleri yapan Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2009 yerel seçimlerinde CHP Bolu Belediye Başkan Adayı oldu ancak seçilemedi.

Tanju Özcan ilk defa, 22 Haziran 2011 genel seçimlerinde ise Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Bolu Milletvekili seçildi.

24.dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi olan Özcan, 24.dönemde TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim ve Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde de bulundu.

Hiçbir partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamadığı Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde, tekrar CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde de CHP Bolu milletvekili olarak meclise girdi. 2018 Türkiye genel seçimlerinde bir kez daha Bolu milletvekili seçildi.

10 sene aradan ve 3 dönem milletvekilliğinden sonra 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP'den tekrar Bolu belediye başkanlığına aday gösterildi. Tanju Özcan şu an Bolu Belediye Başkanıdır.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

49 yaşındaki belediye başkanı Tanju Özcan, Boluludur. Tanju Özcan, Meral Özcan ile evlilidir ve Can Özcan adında bir erkek çocuğu vardır.

TANJU ÖZCAN'IN MESLEĞİ NEDİR?

Tanju Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Tanju Özcan, avukat ve siyasetçidir.

TANJU ÖZCAN 2019 SEÇİMLERİNDE KAÇ OY ALDI?

Tanju Özcan aldığı %52.71 oy oranı ile belediye başkanı seçildi. 5 Nisan 2019 tarihinde kendi isteğiyle Kur'an-ı Kerîm'e el basıp yemin ederek belediye başkanlığı görevini selefi Alaaddin Yılmaz'dan devralarak milletvekilliğinden istifa etti.

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Tanju Özcan İYİ Parti

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