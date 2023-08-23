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Tanju Özcan Zafer Partisi'ne mi katılacak? Ümit Özdağ 'Beraber yürüyeceğiz' dedi, kulisler hareketlendi

23.08.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yerel seçimlerde hangi partiden aday olacağı merak edilirken, çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın, Özcan hakkında “Sayın başkan birlikte Atatürk ve Cumhuriyet için yürüyeceğiz” ifadelerini kullanması, “Özcan Zafer Partisi’ne mi yakınlaşıyor” sorularını akıllara getirdi.

Tanju Özcan Zafer Partisi'ne mi katılacak? Ümit Özdağ 'Beraber yürüyeceğiz' dedi, kulisler hareketlendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları için Kastamonu İnebolu’dan Ankara’ya yürüme kararı aldı. Özdağ, sosyal medya hesabından yürüyüşe katılmak isteyen herkese açık davetiye yolladı. CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise yine sosyal medya üzerinden, “Özdağ’ın İnebolu’dan Ankara’ya gerçekleştireceği yürüyüş doğru bir karar. İktidar ve bir kısım muhalefete inat, yürüyüşün bir bölümüne ben de katılmak isterim” açıklamasını yaptı.

ÜMİT ÖZDAĞ: "TANJU ÖZCAN'LA BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Ümit Özdağ’ın da Özcan’ın paylaşımına karşı “Sayın başkan birlikte Atatürk ve Cumhuriyet için yürüyeceğiz” yanıtı vermesi, “Özcan Zafer Partisi’ne mi yakınlaşıyor” sorularını akıllara getirdi.

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TANJU ÖZCAN ZAFER PARTİSİ'NE Mİ KATILACAK?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; seçimden sonra CHP’deki “değişim” tartışmalarına katılan ve Ankara’ya yürüyüşü nedeniyle ihraç edilen Özcan’ın Zafer Partisi’ne katılma ihtimaline ilişkin konuşan parti kurmayları, henüz böyle bir gündemleri olmadığını söyledi. Bu yürüyüşün sadece yapılan davete bir karşılık olduğunu söyleyen kurmaylar, “yerel seçim sürecine daha zaman olduğunu” belirtti.

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Tanju Özcan Ümit Özdağ Zafer Partisi

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