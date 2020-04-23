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Tarihi görüntüler! MSB'den 23 Nisan videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 11:58 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tarihi görüntülerin yer aldığı kutlama videosu paylaşıldı.

Tarihi görüntüler! MSB'den 23 Nisan videosu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Asil milletimizin iradesinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." mesajıyla paylaşılan videoda, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, çocuk ve gençler ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüntülerine yer verildi.

Birinci Meclis'in tarihi görüntülerinin bulunduğu videoda Türkiye'nin kalbinin attığı yerin bugün 100 yaşında olduğu vurgulandı.

Videoda şu ifadeler yer aldı:

"Tarihi şan ve şerefle dolu, cesur, özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün bir millet. Bağrından çıktığı milletine inanan, hayatını parçası olduğu milletine adayan ve bu uğurda sonunun kesinlikle zafer olacağını bildiği bir yola çıkan eşsiz bir lider Mustafa Kemal Atatürk.

Millet iradesinin temsilcisi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Düşmana süngümüzle hücum ederken arkamızdaki en büyük gücümüz. El ele, gönül gönüle vermiş, geleceğe daha büyük umutlarla bakan, bilim ve teknolojinin ışığında ideallerinin peşinde koşan yarınlarımız olan çocuklar. Dün bizler için hayal olan şeyleri gerçekleştirirken bugün bizlere nasıl şans verildiyse yarın da bizleri aşarak ideallerinizin peşinden koşmaya devam edeceksiniz. Bir asır sonra aynı heyecanla milletimizin sesine kulak verirken geleceğimiz olan evlatlarımızla güçlenmeye, ilerlemeye ve daima millet iradesini esas almaya devam ediyoruz.

Biz köklü geçmişimizle geleceğe ilerlerken yarınlarımızın temsilcisi olan çocuklarımızın umuduyla çok daha heyecanlı ve çok daha azimliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesini esas alan Türkiye Büyük Millet Meclisi, tam bir asırdır tarihimizin birikimi, günümüzün heyecanı, çocuklarımızın sevinciyle birleşerek geleceğimizi inşa etmeye devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yaşında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

Videonun son bölümünde de "Bugün evlerden taşan bayram coşkusunu yarın hep birlikte daha sağlıklı ve mutlu olarak kutlamak için evde kal, sağlıklı kal." mesajına yer verildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı 23 Nisan

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