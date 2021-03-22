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  4. Tarihi kiliseyi satmak için 160 ülkeye ilan verdi, alıcı bulamadı

Tarihi kiliseyi satmak için 160 ülkeye ilan verdi, alıcı bulamadı

22.03.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de 7 ay önce 7 milyon 250 bin liradan satışa çıkarılan 170 yıllık kilise alıcı bulamıyor. 1700 yıldır ayakta kalarak tarihe meydan okuyan Mor Yuhanna Süryani Kilisesi'nin sahibi, yapıyı satmak için 160 ülkeye ilan verdiklerini söyledi.

Mardin’in Artuklu ilçesi Teker Mahallesi Akın sokakta bulunan yaklaşık 1700 yıllık tarihi Mor Yuhanna Süryani Kilisesinin sahibi Murat Tekcan, yapının satılması için yaklaşık 7 ay önce 7 milyon 250 bin lira fiyat biçerek girişimlere başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür varlığı olarak tescillediği, girişi iki ayrı oda ve ibadetlerin yapıldığı bölümlerden oluşan Mor Yuhanna Süryani Kilisesinde 3 din adamına ait mezar, iki ayrı da tünel bulunuyor. İbadetin yapılmadığı ve uzun süre marangozhane olarak kullanılan kiliseye alıcı bulamadıklarını belirten Tekcan, "Burada 3 tane kardinal mezarı var. İçeride 2 tane tünel var. Bir tanesi kaleye bir tünelin de Deyrul Zafaran Manastırına gittiği söyleniyor. Bir süvari geçebilecek şekilde tüneller var. Vaftiz yeri var. 110 metrekare burası. Mardin merkezde Teker Mahallesinde bulunuyor. Yahudiler, Süryaniler, Ermeniler burada ibadet etmiş. Burası zamanında Yahudi sinagogu olmuş. Daha sonra bir kilise. Yüzyıllar sonra marangoz atölyesi olarak kullanılmış" dedi.

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'160 ÜLKEYE İLAN VERDİK'

Yapının yaklaşık 3 asırdır marangoz atölyesi olarak kullanıldığını kaydeden Tekcan, "9'uncu ayda satışa çıkardık. Alıcı oldu, arayan oldu. 6 buçuk veren oldu. Bizim işimizi bozan oldu satmadık. 7 milyon 250 bin liraya satmayı düşünüyorum. Uluslararası bir şirkette yaklaşık 160 ülkeye ilan verdik" diye konuştu.

'NAKDİ GETİREN KİLİSEYİ ALIR'

Süryanilerin kiliseyi almaktan vazgeçtiklerini aktaran Tekcan, "Biz Mardin'deki Süryanilerle görüştük satmak için. Bize dediler ki biz fakiriz paramız yok. Dedik ki bir fon yapalım. 160 ülkede yayınlayalım. Para bağışı olarak benim hesabıma gelsin. Kilisede sizin olsun. Tamam dediler. Çok güzel fikir. 3 ay geçtikten sonra sözcüleri çıktı, almıyoruz dedi. Sebep ne dedik, yok almıyoruz dedi. Bunun üzerine biz de tekrar satışa çıkardık" şeklinde konuştu.

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İHA

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