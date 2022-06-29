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  4. Tarihi NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Tarihi NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

29.06.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Madrid kentinde düzenlenen, dünyanın takip ettiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO Zirvesi'nde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi.

Tarihi NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamında kritik temasları devam ediyor. Erdoğan zirvede bugün başlayacak toplantı öncesi liderlerin resmi karşılanması töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün zirve kapsamında İsveç ve Finlandiya liderleri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dörtlü görüşmede yer almıştı. Kritik görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği masaya yatırılmış, görüşmenin ardından ortak bildiri imzalanmıştı.

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Öte yandan Erdoğan bugün erken saatlerde Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti. İki lider arasındaki basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.

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