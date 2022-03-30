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Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı kaç kişi alacak? İşte başvuru kılavuzu!

30.03.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar merak konusu oldu. Kamu kurumlarında boşalan kadrolara memur ataması için beklenen açıklama yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı kaç kişi alacak? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte başvuru kılavuzu ve detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı kaç kişi alacak? İşte başvuru kılavuzu!

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ile ilgili beklenen açıklama yapıldı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı kaç kişi alacak? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Başvuru kılavuzu ve ayrıntılar haberimizde.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personel memur alımı başvuruları 4 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan Pazar günü sona erecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı OGM personel alımı başvuruları aşağıdaki linkten yapılacak:

isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Personel memur alımı başvuruları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre gerçekleştirilecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KAÇ KİŞİ ALACAK?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel memur alımı branş dağılımı belli oldu. 2022 yılında kamu kurumlarına memur ataması devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) istihdam edilecek 1883 personel için başvurular internet üzerinden yapılacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL MEMUR ALIMI BAŞVURU KILAVUZU:

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/03/20220329-4-8.pdf

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL MEMUR ALIMI KADRO DAĞILIMI

  • 283 mühendis (orman mühendisi) alımı

  • 50 mühendis (orman endüstri mühendisi) alımı

  • 1500 adet orman muhafaza memuru alımı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

2) 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

2) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

3) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

4) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir)

5) 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

6) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların 'sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile' sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
personel alımı Memur
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