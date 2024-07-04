Tarlasında buldu: 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandı! O nesne el bombası çıktı...

Çin'de akıl almayacak bir olay yaşandı. 90 yaşındaki bir kadın 20 yıl boyunca tarlasında bulduğu bir nesneyi çekiç mahiyetiyle kullandı. Fakat kadının evine gelen işçiler bunun çekiç olmadığını fark edip polise haber vermesiyle kadın adeta şoke oldu.

BİRÇOK FARKLI GÖREVDE KULLANMIŞ

Qin soyadlı kadın tarlasında “ahşap saplı garip bir metal nesne” buldu. Bu nesneyi bir çekiç sanarak çeşitli ev işlerinde kullanmaya başlayan Qin, bu aleti fındık kırmak, biber ezmek ve çivi çakmak gibi çeşitli amaçlarla değerlendirdi.

İMHA EDİLDİ

Mail.ru’da yer alan habere göre, bu nesnenin aslında bir el bombası olduğu, ancak yakın zamanda eski evini yıkmakta olan işçilerin bunu fark etmesiyle ortaya çıktı.

İhbar üzerine hızla harekete geçen polis, bombaya el koydu. Uzmanlar, bunun patlayıcı içeren Tip 67 el bombası olduğunu doğruladı ve el bombası güvenli bir şekilde imha edildi.







