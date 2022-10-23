HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tartışma kavgaya dönüştü! Babası öldürülen muhtar, babasını öldüren kişinin katili oldu

Tartışma kavgaya dönüştü! Babası öldürülen muhtar, babasını öldüren kişinin katili oldu

23.10.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahlar konuştu. Yaşanan dehşet anlarında babası öldürülen muhtar, babasını vuran kişiyi beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Babasını vuran kişiyi vuran muhtar gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Tartışma kavgaya dönüştü! Babası öldürülen muhtar, babasını öldüren kişinin katili oldu

Düzce’nin Gümüşova İlçesinde bir muhtarın katil olduğu korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Gümüşova merkeze bağlı Yenimahalle’de meydana gelen olayda Yeni Mahalle Muhtarı Z.B’nin babası İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Nevzat Karadeniz, belinden çıkardığı silahla İrfan Bıçakçı’yı vurdu. İrfan Bıçakçı’nın vurulduğunu gören oğlu Z.B’de beylik silahıyla Nevzat Karadeniz’i vurdu.

HER İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İrfan Bıçakçı kaldırıldığı Gümüşova Entegre Hastanesi’nde hayatını kaybederken, Nevzat Karadeniz ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AW742097_06

(Kavgada öldürülen İrfan Bıçakçı)

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Nevzat Karadeniz’de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Manisa’da kan donduran olay! Cinnet getiren şahıs eşini bıçaklayıp öldürdü...Manisa’da kan donduran olay! Cinnet getiren şahıs eşini bıçaklayıp öldürdü...

AW742097_05

(Muhtarın beylik tabancasıyla vurarak öldürdüğü Nevzat Karadeniz)

Babasını vuran Nevzat Karadeniz’i beylik tabancasıyla vuran Z.B ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitlis'te 55 koyun telef oldu, 47 koyun yaralandıBitlis'te 55 koyun telef oldu, 47 koyun yaralandı
Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…Erdoğan'ın çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Kanun teklifini destekle, ne referandumu…
Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözlerMehmet Ali Çelebi'nin annesinden gündem olan sözler
Anahtar Kelimeler:
Düzce

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

Zelenskiy o ülkenin liderini hedef aldı! "Kişisel olarak güvenmiyorum"

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Sırp model Sladana Milojev'e İstanbul'da tecavüz!

Pes dedirten düzenek! Araçlardan böyle mazot çalmışlar

Pes dedirten düzenek! Araçlardan böyle mazot çalmışlar

Kahreden son! Çocukların ateşlediği silahtan çıkan saçmalar isabet etti... Talihsiz adam kurtarılamadı

Kahreden son! Çocukların ateşlediği silahtan çıkan saçmalar isabet etti... Talihsiz adam kurtarılamadı

Ayrılık kararı üzmüştü! Güldür Güldür paylaşımı

Ayrılık kararı üzmüştü! Güldür Güldür paylaşımı

Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi

Asgari ücret için bir açıklama daha! Canlı yayında rakam değil yüzde verdi

İlginizi Çekebilir

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Sakin kalmaya çalışın! Başkalarının sözüyle yola çıkmayın

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Kışın hastalanmamak mümkün! Doktora gitmemek için alınacak 4 sihirli önlem!

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.