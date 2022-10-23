Tartışma kavgaya dönüştü! Babası öldürülen muhtar, babasını öldüren kişinin katili oldu

Düzce’nin Gümüşova İlçesinde bir muhtarın katil olduğu korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre; Gümüşova merkeze bağlı Yenimahalle’de meydana gelen olayda Yeni Mahalle Muhtarı Z.B’nin babası İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Nevzat Karadeniz, belinden çıkardığı silahla İrfan Bıçakçı’yı vurdu. İrfan Bıçakçı’nın vurulduğunu gören oğlu Z.B’de beylik silahıyla Nevzat Karadeniz’i vurdu.

HER İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İrfan Bıçakçı kaldırıldığı Gümüşova Entegre Hastanesi’nde hayatını kaybederken, Nevzat Karadeniz ise ağır yaralı olarak Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Kavgada öldürülen İrfan Bıçakçı)

Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Nevzat Karadeniz’de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

(Muhtarın beylik tabancasıyla vurarak öldürdüğü Nevzat Karadeniz)

Babasını vuran Nevzat Karadeniz’i beylik tabancasıyla vuran Z.B ise yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. (İHA)

