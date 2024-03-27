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Tartıştığı ağabeyine bıçak çekip boğazını kesti! Kocaeli'de gece yarısı vahşeti: Anne de gözaltında

27.03.2024 09:57
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Kocaeli'de gece yarısı sularında korkunç bir cinayet işlendi. 22 yaşındaki M.P, iddiaya göre ağabeyiyle evde alkol içiyordu. Aralarında başlayan tartışma ağabey Murat P.'nin boğazının kesilip ortalığın kan gölüne dönmesiyle son buldu. Eve gelen polisler kardeş M.P. ile annelerini de gözaltına aldı.

Tartıştığı ağabeyine bıçak çekip boğazını kesti! Kocaeli'de gece yarısı vahşeti: Anne de gözaltında

Tartışma kavgaya döndü, kavga vahşetle bitti! Olay yerine gelen ekipler 45 yaşındaki Murat P.'yi yerde kanlar içinde buldu. İzmit'te meydana gelen olayda anne de gözaltına alındı.

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TARTIŞMADA BIÇAK ÇEKİP BOĞAZINI KESTİ

Olay, saat 01.00 sıralarında Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki 5 katlı binanın 5’inci katındaki dairede meydana geldi. Birlikte alkol içtikleri iddia edilen Mert P. (22) ile abisi Murat P. (45) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M. P. bıçakla abisi Murat P.'nin boğazını kesti. Murat P. kanlar içinde yere yığılırken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

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ANNE DE GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri M. P. ve olay esnasında evde bulunan annelerini gözaltına aldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan Murat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemede bulundu. Gözaltına alınan M. P. karakola götürüldü. Murat P.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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AW171067_06Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet
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