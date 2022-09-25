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  4. Tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu! Polis havaya ateş açarak durdurdu... O anlar saniye saniye kaydedildi

Tartıştığı kişiyi tüfekle vurdu! Polis havaya ateş açarak durdurdu... O anlar saniye saniye kaydedildi

25.09.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana geldi. H.İ. isimli şahıs, sokakta karşılaştığı ve aralarında husumet olduğu öğrenilen Ö.Ö. isimli kişiye ve yanındaki arkadaşına pompalı tüfekle ateş açtı. Silah seslerini duyan polis memurları hemen olaya müdahale etti. Polislerin havaya ateş ederek durdurduğu H.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Cemalpaşa mahallesi Adalet Caddesi ,Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü giriş kapısının olduğu sokakta meydana geldi. H.İ. isimli kişi otomobille geldiği sokak üzerinde karşılaştığı aralarında husumet olduğu iddia edilen Ö.Ö. isimli kişiye ve yanındaki arkadaşına pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Saçmaların bacağına isabet ettiği Ö.Ö. ve yanındaki kişi kaçmaya başladı.

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O ANLAR KAMERADA

Silah seslerini duyan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları olaya hemen müdahale ederek havaya ateş edip zanlıyı etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan H.İ. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı ve zanlının yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis saldırgan
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