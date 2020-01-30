HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tatil yapmak yerine öğrencileri sınavlara hazırlıyorlar

Tatil yapmak yerine öğrencileri sınavlara hazırlıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

Hakkari'de eğitim kalitesinin artırılması amacıyla hazırlanan "Hakkari Eğitimini Geliştirme ve İzleme Projesi" kapsamında öğretmenler, tatil yapmak yerine öğrencileri sınavlara çalıştırıyor - Seyit Taha İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Necdet Tanyürek: - "Öğrencilerin yanında yer alarak, takıldıkları, kendilerini eksik hissettikleri konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız, çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak"

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - HİKMET TEMEŞ - Hakkari'de 150 civarında öğretmen, yarıyıl tatilinde açık tutulan okullarda sınavlara hazırlanan öğrencilere gönüllü eğitim veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, kentteki eğitim kalitesini artırmak amacıyla valilik himayesinde başlattığı "Hakkari Eğitimini Geliştirme ve İzleme Projesi" devam ediyor.

Sınavlardaki başarı ortalamasını yükseltmeyi amaçlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu amaçla yarıyıl tatilinde bazı okulları açık tutarak öğrencilere daha sakin ortamda ders çalışma imkanı sunuyor.

Projeye destek veren 150'ye yakın öğretmen de tatile ya da memleketlerine gitmek yerine gönüllü olarak okullarda öğrencilere soru çözmelerinde ve konu tekrarlarında yardımcı oluyor.

Öğrencilerin başarısı için tatillerinden vazgeçen fedakar öğretmenler, haftanın 5 günü okullarda mesai yaparak, öğrencilerin eksiklerini gidermeye çalışıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Vali İdris Akbıyık'ın önderliğinde başlattıkları eğitim seferberliği kapsamında yarıyıl tatilinde evinde çalışma imkanı bulamayan öğrencilere okulları açtıklarını söyledi.

Tatilde memleketlerine gitmeyen öğretmenlerin de öğrencilere destek verdiğini aktaran Gür, gösterdikleri fedakarlıktan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

Yaklaşık 30 öğrencinin sınavlara hazırlandığı Seyit Taha İmam Hatip Ortaokulu Müdürü ve Sosyal Bilimler Öğretmeni Necdet Tanyürek ise yarıyıl tatilini öğrencileri sınava hazırlayarak değerlendirdiklerini belirtti.

Bu yıl sınava girecek öğrencilerin başarılarını artırmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Tanyürek, şunları kaydetti:

"Okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimizle öğrencilerimizin başarısı için çaba gösteriyoruz. Bu amaçla boş zamanları öğrencilerin yararına değerlendirmek amacıyla bu çalışmaya katıldık. Hafta içi saat 11.00-16.00 arası çocuklara etüt yaptırıyoruz. Öğretmenlerle onların yanında yer alarak, takıldıkları, kendilerini eksik hissettikleri konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız, çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamak. Tatillerde de sürekli öğrencilerimizle baş başayız."

Öğrencilerinden Nurullah Gür ise okulda daha iyi ders çalışma imkanı bulduğunu ifade ederek, "Günde 5 saat ders çalışıyoruz. Kitap okuyup öğretmenlerimizin verdiği testleri çözüyoruz. Burada ders çalışmak bizim için daha verimli oluyor. Öğretmenlerimiz de her konuda bize destek veriyor." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Gece kulubünde çalışan 3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralıGece kulubünde çalışan 3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim Hakkari öğretmen sınav yarıyıl tatili

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece kulubünde çalışan 3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Gece kulubünde çalışan 3 kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Eşinin dövdüğü kadın günlerce hastanede kaldı! Cani koca tutuklandı

Onu bu hale kocası getirdi!

Son dakika! Bakan Pakdemirli açıkladı: Ulusal Su Planı hazırlanacak

Bakan duyurdu: Ulusal Su Planı hazırlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

2 çocuk annesi kadın eşini öldürdü

2 çocuk annesi kadın eşini öldürdü

Hemşireye ’salak’ diyen kaymakama Yargıtay’dan şok!

Hemşireye ’salak’ diyen kaymakama Yargıtay’dan şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.