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Tatile çıkan kiracı döndüğünde evsiz kaldı! İstediği zammı alamayan ev sahibi öyle bir şey yaptı ki...

09.09.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir kiracılar ile ev sahipleri arasında yapılacak zamlarla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar devam ediyor. Her geçen gün şaşkınlık yaratan olaylar yaşanırken bu defa kiracı, çıktığı tatilden geri döndüğünde adeta hayatını şokunu yaşadı. Ev sahibi, kiracısıyla zam konusunda anlaşamayınca önceden imzalanan taahhütnameye tarih atıp tatildeki kiracıya icra gönderdi. Eşyaları evden boşaltılan kiracı bir anda evsiz kalırken savcılık olayla alakalı soruşturma başlattı.

Tatile çıkan kiracı döndüğünde evsiz kaldı! İstediği zammı alamayan ev sahibi öyle bir şey yaptı ki...

Son dönemde ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Bu defa yaşanan olayda ev sahibinin kiracısını evden çıkarmak için uyguladığı akılalmaz yöntem ve sonrasında yaşananlar adeta şok etkisi yarattı. Kiracıdan istediği zammı alamayan ev sahibi, kiracısının tatilde olmasını fırsat bildi ve tahliye taahhütnamesini de kullanarak akıllara durgunluk veren işlemi yaptı. Ev sahibi, tarih bölümü boş olan elindeki taahhütnameye tarih atıp ihtarname gönderdi. Tatilde olduğu için itiraz süresini de kaçıran ve neye uğradığını şaşıran kiracı evsiz kaldı. İşte detaylar...

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TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre, olay İstanbul Başakşehir'deki Bahçeşehir semtinde meydana geldi. Büşra Avcı 4 sene önce 1+1 ev kiraladı. Kira kontratını imzalarken tahliye taahhütnamesine de imza attı. Taahhütnamenin bir nüshası ev sahibinde diğer nüshası da kiracıdaydı.

KİRACININ TATİLDE OLMASINI FIRSAT BİLDİ

İddiaya göre, ev sahibi bunun protokol gereği olduğunu söyledi. Ancak yıllar sonra kira zammı sebebi ile anlaşmazlıklar başladı. Kiracı Büşra Avcı temmuz ayında tatile çıktı. Ev sahibi de bu dönemi fırsat bildi.

Avcı'nın ev sahibi boş tahliye taahhütnamesi üzerinde bir değişiklik yaptı. İddiaya göre taahhütnameye kendi oluşturduğu bir tarihi yazdı. Ardından da bu tarihe göre evi boşaltmasını istedi. Taahhütnamenin tarihi 1 Temmuz 2022 olarak atıldı. Kiracıya ihtarname gitti. Büşra Avcı tatilden döndüğünde neye uğradığını şaşırdı. Hem evini boşaltması için ihtarname gelmiş hem de tatilde olduğu için itiraz süresini kaçırmıştı. Ev icra memurlarınca boşaltıldı.

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"EŞYALARIM ORTADA KALDI, DEPOYA KOYDUM"

Kiracı Büşra Avcı, "Memurlar evi boşalttıktan sonra ben çok mağdur oldum. Eşyalarım ortada kaldı. Depoya koydum. Bir depo kiraladım şu anda bir depoda. Burada da ailem olmadığı için kalacak yerim olmadığı için arkadaşımın tanıdığı bir ailenin yanında kalıyorum 15 gündür. Hem maddi hem manevi zorlanıyorum." diye konuştu.

ÖZEL EŞYALARINA BADANA PARASINI ÖDEYENE KADAR EL KOYDU

Ev sahibi, Büşra Avcı’nın özel eşyalarına da evin badana parasını ödeyene kadar el koydu. Evsiz kalan Büşra Avcı soluğu savcılıkta aldı.

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SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Savcılık ev sahibi hakkında ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi taahhütname tahliye
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