Tavalarınızdaki yağı hiç ovalamanıza gerek kalmayacak! Bir anda tertemiz olacaklar

Temizlik konusunda bilmediğimiz birçok yöntem bulunuyor. TikTok'ta yayınlanan ilginç temizlik hileleri oldukça şaşırtıyor. Tavalarda kalan zorlu yağ ve kir kalıntılarını çıkarmak için uyguladığı yöntemi paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı büyük ilgi gördü. Tavadaki kiri çıkarmak için kağıt havluya ihtiyacınız olduğunu belirten kullanıcı bu yöntemin oldukça etkili olduğunu gösterdi.

Marilyn, kağıt havluyu kirli tavalarının üzerine basitçe yerleştirdikten sonra onu kaynar suya ve bulaşık deterjanına batırdığını gösterdi. Bu suda yaklaşık 1 saat bekleyen tavanın tüm yiyecek kalıntılarını çıkarmak için sadece yıkamanız gerektiğini söyledi.

Bu yöntemi izleyen kullanıcılar ikiye ayrıldı. Bazıları yöntemin çok etkili olacağını düşündüğünü ve hemen deneyeceğini belirtirken bazıları ise bu yöntemin tavadaki kiri çıkarmak için en son düşüneceği şey olduğunu ifade etti.

