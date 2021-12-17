HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tavşanlı Höyüğü'nde heyecanlandıran keşif! 'Saray' niteliğinde anıtsal yapı tespit edildi

Tavşanlı Höyüğü'nde heyecanlandıran keşif! 'Saray' niteliğinde anıtsal yapı tespit edildi

17.12.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı höyüğünde jeoradar araştırması ile 'saray' olarak nitelendirilebilecek anıtsal yapı tespit edildi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan, "Kalın duvarları olan sarayı da ortaya çıkarmak için çalışmalara başladık" dedi. Tavşanlı Belediyesi'nin ana sponsor olduğu kazı çalışmalarının nisan ya da mayıs aylarında başlaması ve tüm yıl devam etmesi planlanıyor.

Tavşanlı Höyüğü'nde heyecanlandıran keşif! 'Saray' niteliğinde anıtsal yapı tespit edildi

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Tavşanlı ilçesinde, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı höyüğünde, eylül ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile kazı çalışmaları başlatıldı. Bölgenin endüstrileşmiş ticaret merkezi olduğuna dair bulgular, kazılarla tespit edildi. Ayrıca bulunan çok sayıdaki cüruf ve üretim aleti, bölgede yoğun madencilik faaliyeti olduğunu da ortaya koydu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tavşanlı Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan, Tavşanlı Belediye Başkan Vekili Naci Erarslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile birlikte kazı çalışmalarındaki son gelişmeleri anlattı.

10f7821f52d8f3c0e64ac0a1d88496e7

'BAŞKENTLİK YAPABİLECEK DÜZEYDE GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Tavşanlı'daki höyüğün zamanla köyden büyük şehre dönüştüğünü daha sonra ise Hitit İmparatorluğu ile çağdaş dönemlere sahne olduğunu belirten Doç. Dr. Fidan, "Tavşanlı Höyüğü'nün kurulmasında iki amacı var. Hem madenci şehri burası çünkü ele geçirilen çok sayıdaki cüruf ve üretim ile ilgili aletler, burada yoğun madencilik üretimi olduğunu gösteriyor hem de ticaretin olduğu ve belki pazar yeri olarak konumlanan merkez olarak düşünebiliriz. Höyüğün 45 hektarlık boyutu düşünüldüğünde, Tavşanlı Höyüğü bölgede başkentlik yapabilecek düzeyde gibi görünüyor. Tabi bu durumu ilerleyen kazı çalışmaları gösterecek" dedi.

5182079dc3a05f9f2fcebf05d955f535

'İLK DOKUNAN SİZ OLUYORSUNUZ'

Kazılar öncesi jeoradar çalışmalarının yapıldığını hatırlatan Doç. Dr. Fidan, "Burası açık hava müzesi yapılabilecek çok önemli konumda. Kazıların hemen öncesinde yapılan jeoradar çalışmaları, henüz meydan diyebileceğimiz bir alanın oluşmadığı, planlı programlı sokakların olduğu bir yerleşim ile karşı karşıya olduğumuzu gösterdi. Ayrıca yerleşmenin merkezine yakın bir alanda çok kalın duvarları olan ve 'saray' olarak nitelendirilebilecek anıtsal bir yapı da yer alıyor. Yakın zamanda bu alanda da çalışmalara başlamayı umuyoruz. İşimizin en güzel yanı ise binlerce yıl öncesine ait kalıntıları toprak altından çıkaran, binlerce yıl sonra onlara ilk dokunan siz oluyorsunuz. Yaptığımız kazı çalışmalarında çok sayıda ocak ve fırın bulduk. O dönemde de biliyorsunuz soğuk kış günlerinde ocaklar fazlası ile kullanmış. Yapmış olduğumuz 1 aylık çalışmalarda 77 adet müzelik, 70 kadar da etütlük eser ortaya çıkarıldı" diye konuştu.

Heyecanlandıran keşif: Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Tam 4 bin yıllıkHeyecanlandıran keşif: Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Tam 4 bin yıllık

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde havadan kalp şeklindeki görüntüsüyle 'Kütahya’nın kalbi' olarak nitelendirilen höyükteki arkeolojik kazı çalışmaları, kış ayları nedeniyle laboratuvar incelemeleri olarak sürüyor. Tavşanlı Belediyesi'nin ana sponsor olduğu kazı çalışmalarının nisan ya da mayıs aylarında başlaması ve tüm yıl devam etmesi planlanıyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
'FETÖ'nün yelpazecisi' bakın nerede yakalandı'FETÖ'nün yelpazecisi' bakın nerede yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

Riskli ameliyat bitti! İşte son durumu

Riskli ameliyat bitti! İşte son durumu

İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

Dikkat! Sıcaklıklar düşmeye başladı: Donacağız

Böyle bulundu! "Baş kısmı yok ama..."

Böyle bulundu! "Baş kısmı yok ama..."

Virülans tehdidi! "Yeniden dalgalanma olabilir"

Virülans tehdidi! "Yeniden dalgalanma olabilir"

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına çok sert yanıt

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Samsun'daki ilkokulda taciz iddiası!

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.