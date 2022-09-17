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Tayvan’da 6.6 büyüklüğünde deprem! Can ve mal kaybı...

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan’ın kıyı kenti Taitung’un 50 kilometre kuzeyinde 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından Tayvan’ın kıyı kenti Taitung’un yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde ve 10 kilometre derinliğinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin başkent Taipei’de de hissedildiği ifade edilirken, can ve mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Depremin ardından tsunami uyarısı ise yapılmadı.

2016 yılında Tayvan’ın güneyinde meydana gelen depremde 100’den fazla kişi, 1999’da 7.3 büyüklüğündeki depremde ise 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

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